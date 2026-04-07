Іран теж хоче завершення війни: що запропонував США

Офіційний Тегеран представив комплексну пропозицію з 10 пунктів, спрямовану на припинення війни зі США та Ізраїлем. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "The New York Times".

Журналісти зазначають, хоча повний зміст усіх пунктів досі тримається у таємниці, співрозмовники видання серед іранських високопосадовців зазначають, що документ містить низку ключових вимог Тегерана.

Зокрема, Іран наполягає на гарантіях від подальших військових ударів, повному знятті санкцій, а також припиненні ізраїльських атак по позиціях угруповання "Хезболла" в Лівані. У Тегерані ці умови розглядають як базові для будь-якого подальшого політичного процесу.

У відповідь Іран декларує готовність піти на кроки у відповідь у сфері регіональної безпеки. Серед них – припинення блокування Ормузької протоки, одного з важливих світових морських маршрутів постачання енергоносіїв.

Окремо пропонується економічний механізм регулювання судноплавства: запровадження збору в розмірі 2 млн доларів за прохід кожного судна. Отримані кошти планується частково спрямовувати на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок ударів США та Ізраїлю, а також розподіляти між Іраном і Оманом як державою-партнером по інший бік протоки.

Таким чином, за задумом Тегерана, фінансова модель має замінити вимоги про пряму компенсацію збитків.

Водночас іранські державні медіа звертають увагу, що ініціатива не містить у собі простого режиму припинення вогню. Натомість ідеться про прагнення до "остаточного завершення війни" на умовах, які відповідають стратегічному баченню Ірану.

