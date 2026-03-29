Иран уничтожил редкий самолет США ДРЛВ E-3 Sentry за полмиллиарда долларов (ФОТО)

Во время иранской атаки ракетами и дронами по авиабазе "Принца Султана" в Саудовской Аравии был уничтожен один из самых ценных самолетов американских ВВС - ДРЛВ Boeing E-3 Sentry. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления, стоимость которого оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

Атака Ирана по военной базе произошла 27 марта. По данным американских медиа, по базе было выпущено по меньшей мере шесть баллистических ракет, а также применены ударные беспилотники. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере 15 американских военнослужащих, пятеро из них были тяжелоранены.

Фотографии с места происшествия, распространившиеся в сети, демонстрируют масштаб разрушений. На снимках видно, что центральная часть самолета Boeing E‑3 Sentry практически разорвана, а хвостовая секция отделена и лежит на взлетно-посадочной полосе среди обломков. Также заметен персонал в защитных костюмах, работающий у поврежденного борта.

Уничтоженный самолет был идентифицирован как E‑3G Sentry с бортовым номером 81-0005. Он был приписан к 552-му авиакрылу управления, базирующемуся на авиабазе Тинкер в Оклахоме.

Самолеты этого типа выполняют роль "глаз" армии в небе. Они способны контролировать воздушное пространство на сотни километров, обнаруживать угрозы и координировать боевые операции. Именно поэтому потеря одного борта является серьезным ударом по оперативным возможностям США. Особенность ситуации состоит еще и в том, что парк таких самолетов ограничен. На вооружении американских ВВС находятся 16 машин этого типа и сейчас они уже больше не производятся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Ирана в изгнании обратился с предупреждением к Трампу.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на три сбитых истребителя США на Ближнем Востоке.