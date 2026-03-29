logo_ukra

BTC/USD

66290

ETH/USD

1993.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Принц Ірану у вигнанні звернувся з попередженням до Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Принц Ірану у вигнанні звернувся з попередженням до Трампа

Реза Пехлеві закликав Дональда Трампа не вести переговори з Тегераном.

29 березня 2026, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Іранський опозиційний діяч Реза Пехлеві, син поваленого у 1979 році шаха, закликав президента США Дональда Трампа не вести переговорів з нинішнім режимом Ірану. За його словами, будь-які спроби мирного діалогу лише відтягнуть реальну загрозу для американців.

Принц Ірану у вигнанні звернувся з попередженням до Трампа

Реза Пехлеві. Фото: Thomas Padilla/AP

Реза Пехлеві виступив на щорічному зібранні республіканських активістів та законодавців Конференції консервативних політичних дій у Техасі. Його тепло зустріли республіканські політики та іранські американці. У своєму зверненні він звернувся з попередженням до Трампа закликавши американського лідера не вести переговорів з чинним режимом Ірану.

"Єдине, що можуть робити залишки цього режиму, це вигравати час, шахраювати та красти. Вони ніколи не будуть чесними чи справжніми партнерами у справі миру. Вони виграють час, вдаватимуть, що ведуть переговори, а потім повернуться до своїх старих джихадистських методів погрожування Америці, її безпеці та її інтересам", — сказав Пехлеві.

65-річний принц представив себе як потенційного лідера перехідного уряду в Ірані і висловив готовність повернутися до країни після 47 років вигнання. Реза Пехлеві підкреслив, що мета його політичної діяльності полягає у підтримці протестів і відновлення прав і свобод іранського народу.

Попри це, іранська опозиція лишається фрагментованою, а Трамп раніше висловлював сумнів у спроможності Пехлеві очолити перехідний уряд, натякаючи, що кращим варіантом міг би бути хтось із внутрішніх політичних кіл Ірану. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кронпринц Ірану у вигнанні звернувся до Трампа з пропозицією.

Також "Коментарі" писали, що США готуються до наземної військової операції в Ірані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/media-telecom/dont-strike-deal-with-irans-current-leaders-opposition-figure-pahlavi-warns-2026-03-28/
Теги:

Новини

Всі новини