Принц Ірану у вигнанні звернувся з попередженням до Трампа

Іранський опозиційний діяч Реза Пехлеві, син поваленого у 1979 році шаха, закликав президента США Дональда Трампа не вести переговорів з нинішнім режимом Ірану. За його словами, будь-які спроби мирного діалогу лише відтягнуть реальну загрозу для американців.

Реза Пехлеві. Фото: Thomas Padilla/AP

Реза Пехлеві виступив на щорічному зібранні республіканських активістів та законодавців Конференції консервативних політичних дій у Техасі. Його тепло зустріли республіканські політики та іранські американці. У своєму зверненні він звернувся з попередженням до Трампа закликавши американського лідера не вести переговорів з чинним режимом Ірану.

"Єдине, що можуть робити залишки цього режиму, це вигравати час, шахраювати та красти. Вони ніколи не будуть чесними чи справжніми партнерами у справі миру. Вони виграють час, вдаватимуть, що ведуть переговори, а потім повернуться до своїх старих джихадистських методів погрожування Америці, її безпеці та її інтересам", — сказав Пехлеві.

65-річний принц представив себе як потенційного лідера перехідного уряду в Ірані і висловив готовність повернутися до країни після 47 років вигнання. Реза Пехлеві підкреслив, що мета його політичної діяльності полягає у підтримці протестів і відновлення прав і свобод іранського народу.

Попри це, іранська опозиція лишається фрагментованою, а Трамп раніше висловлював сумнів у спроможності Пехлеві очолити перехідний уряд, натякаючи, що кращим варіантом міг би бути хтось із внутрішніх політичних кіл Ірану.

