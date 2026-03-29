Іран знищив рідкісний літак США ДРЛВ E-3 Sentry за пів мільярда доларів (ФОТО)

Під час іранської атаки ракетами та дронами по авіабазі "Принца Султана" в Саудівській Аравії було знищено один із найцінніших літаків американських ВПС - ДРЛВ Boeing E‑3 Sentry. Йдеться про літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, вартість якого оцінюють приблизно у 500 мільйонів доларів.

США втратили літак ДРЛВ E-3 Sentry.

Атака Ірану по військовій базі сталася 27 березня. За даними американських медіа, по базі було випущено щонайменше шість балістичних ракет, а також застосовано ударні безпілотники. Унаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 15 американських військовослужбовців, п’ятеро з них були тяжкопоранені.

Фотографії з місця події, що поширилися в мережі, демонструють масштаб руйнувань. На знімках видно, що центральна частина літака Boeing E‑3 Sentry практично розірвана, а хвостова секція відокремлена і лежить на злітно-посадковій смузі серед уламків. Також помітно персонал у захисних костюмах, який працює біля пошкодженого борта.

Знищений літак ідентифікували як E‑3G Sentry із бортовим номером 81-0005. Він був приписаний до 552-го авіакрила управління, що базується на авіабазі Тінкер в Оклахомі

Літаки цього типу виконують роль "очей" армії в небі. Вони здатні контролювати повітряний простір на сотні кілометрів, виявляти загрози та координувати бойові операції. Саме тому втрата одного такого борта є серйозним ударом по оперативних можливостях США. Особливість ситуації полягає ще й у тому, що парк таких літаків обмежений. На озброєнні американських ВПС перебуває 16 машин цього типу і наразі вони вже більше не виготовляються.

