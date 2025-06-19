Иран уже подготовил ракеты для удара по США: детали

Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военной кампании Израиля против страны. Об этом сообщили высокопоставленный чиновник разведки США и чиновник Пентагона, проинформированные по этому вопросу.

Иран готовится к ударам по базам США. Фото: из открытых источников

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что еще "не поздно" сесть за стол переговоров по новому соглашению об ограничении ядерной программы Ирана. Глава Белого дома дал понять, что требует полного отказа Ирана от этой программы.

Дональд Трамп заявил, что иранцы стремились к переговорам, и даже предложил направить делегацию для обсуждения в Белый дом. Впрочем, переговоры сегодня будут иметь другой тон.

"Я сказал: "Уже действительно поздно. Понимаете?" Я сказал: "Очень поздно говорить". Есть большая разница между тем, как сейчас, и тем, как было неделю назад, до того, как Израиль начал наносить авиаудары по Ирану", — отметил Трамп.

В свою очередь миссия Ирана при Организации Объединенных Наций непосредственно отреагировала на замечания Трампа, отметив, что ни один иранский чиновник никогда не просил, чтобы его унижали у ворот Белого дома. Поэтому Иран не готов вести переговоры под принуждением. Не готов Иран также принять мир под принуждением и, конечно же, не намерен садиться за стол переговоров с подстрекателем войны, который цепляется за свою актуальность.

При этом в Тегеране предупредили, что готовы ответить на любую угрозу контругрозой, а на любые действия – ответными мерами.

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