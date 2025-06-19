logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток США могут ударить по Ирану уникальной сверхбомбой: почему она уничтожит все на своем пути
commentss НОВОСТИ Все новости

США могут ударить по Ирану уникальной сверхбомбой: почему она уничтожит все на своем пути

13-тонная бомба GBU-57 E может пробить практически любое укрытие

сегодня, 12:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США могут громко войти в войну Израиля с Ираном, использовав 13-тонную сверхбомбу для уничтожения ключевой ядерной базы страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

США могут ударить по Ирану уникальной сверхбомбой: почему она уничтожит все на своем пути

Авиационная бомба GBU-57. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что речь идет об одной из самых мощных неядерных бомб Соединенных Штатов – 13 600-килограммовой GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Журналисты обращают внимание, что только США обладают этой бомбой, способной пробивать сверхглубокие защищенные объекты. Иранский ядерный объект в Фордо, который расположен под толстым слоем горных пород, недоступен для обычной израильской авиации. MOP — единственное неядерное оружие, способное уничтожить эту цель.

MOP – сверхточная авиабомба, разработанная для уничтожения оружия массового поражения в глубоко защищенных объектах.

Ее могут сбросить с бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, которые могут действовать беспрепятственно на большом расстоянии.

По словам экспертов, для гарантированного уничтожения Фордо может потребоваться прицельное применение не менее двух таких бомб.

Вооруженное вмешательство США будет беспрецедентным шагом. Никогда раньше MOP не применяли в реальном конфликте. Но ситуация вокруг Ирана, в частности его ядерная программа, которую Израиль стремится уничтожить полностью, может заставить Вашингтон пойти на этот шаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удару Вашингтона по Ирану уже в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – все-таки война: что ответил Иран на ультиматум США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/06/19/israel-attacks-iran-us-bomb
Теги:

Новости

Все новости