США могут ударить по Ирану уникальной сверхбомбой: почему она уничтожит все на своем пути

США могут громко войти в войну Израиля с Ираном, использовав 13-тонную сверхбомбу для уничтожения ключевой ядерной базы страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

Авиационная бомба GBU-57. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что речь идет об одной из самых мощных неядерных бомб Соединенных Штатов – 13 600-килограммовой GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Журналисты обращают внимание, что только США обладают этой бомбой, способной пробивать сверхглубокие защищенные объекты. Иранский ядерный объект в Фордо, который расположен под толстым слоем горных пород, недоступен для обычной израильской авиации. MOP — единственное неядерное оружие, способное уничтожить эту цель.

MOP – сверхточная авиабомба, разработанная для уничтожения оружия массового поражения в глубоко защищенных объектах.

Ее могут сбросить с бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, которые могут действовать беспрепятственно на большом расстоянии.

По словам экспертов, для гарантированного уничтожения Фордо может потребоваться прицельное применение не менее двух таких бомб.

Вооруженное вмешательство США будет беспрецедентным шагом. Никогда раньше MOP не применяли в реальном конфликте. Но ситуация вокруг Ирана, в частности его ядерная программа, которую Израиль стремится уничтожить полностью, может заставить Вашингтон пойти на этот шаг.

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