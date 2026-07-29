Иран высказал жесткую позицию: что требуют от Украины

В Иране высказали свою позицию по затопленному торговому судну в Каспийском море.

Иран. Фото из открытых источников

Глава МИД Ирана Аббасу Арагчи заявил, что Украина должна возместить ущерб за затопленное торговое судно в Каспийском море. Об этом он сообщил после разговора по и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, пишет издание "Украинская правда".

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил меня, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и что Украина не стремится к эскалации конфликта. Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Ущерб должен быть возмещен", — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что и. о. министра иностранных дел Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заверил в желании Украины избежать эскалации.

Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту своей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава МИД Ирана Ибрагим Азизи прямо пригрозил Украине возмездием из-за удара по иранскому судну в Каспийском море, которое транспортировало вооружение. В Тегеране заявили, что этот удар якобы "был по приказу Израиля" и "не останется без ответа".

Несмотря на пропагандистскую риторику, у Ирана действительно баллистические ракеты средней дальности, которые из северных районов страны способны достичь украинских городов. В потенциальном арсенале Тегерана есть несколько опасных разработок.



