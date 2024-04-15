Иран вызвал послов Британии, Франции и Германии: какая причина

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Британии, Франции и Германии из-за их "двойных стандартов" в отношении ударов Тегерана по Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Иран. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Берлин, Франция и Лондон осудили атаку Ирана на Израиль, которая состоялась в ночь на 14 апреля и стала ответом на удар по посольству в Сирии.

В МИД Ирана обвинили вышеупомянутые страны в "двойных стандартах", поскольку они ранее выступили против разработанного Россией заявления в Совете безопасности ООН, которое бы осудило атаку Израиля на иранское посольство в Сирии.

"Военные действия Ирана против баз сионистского режима вполне вписываются в рамки права на законную оборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и являются ответом на ряд преступлений, включая недавнее нападение на посольский комплекс в Сирии", — заявили в МИД Ирана.

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Также издание "Комментарии" сообщало – атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля с использованием сотен ракет и дронов актуализировала вопрос противостояния авторитарных и демократических режимов. В том числе – вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Израиль в ООН даже призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для всего мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего Украине ожидать от зарубежных партнеров в обозримом будущем.

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