Израиль в ООН призвал прислушаться к словам Зеленского: о чем идет речь

Представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан на специальном заседании Совета Безопасности ООН относительно иранской массированной атаки призвал прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского про угрозу действий Тегерана и Москвы для мира.

Представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Фото: из открытых источников

Израильский дипломат, говоря о нападении Ирана на Израиль минувшей ночью, сравнил действия этой страны с "Третьим рейхом" в первой половине прошлого века, и режимом нацистской Германии Адольфа Гитлера в частности.

По его словам, все, к чему "прикасаются" нынешние власти Ирана, несут угрозу, в том числе и для мусульман. В этом контексте Эрдан напомнил о подавлении акций протеста в Тегеране несколько лет назад (антиправительственные протесты 2022 года), и отметил, что во время атаки минувшей ночью по Израилю с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов ранение получила девочка-бедуинка.

Также представитель Израиля в ООН предупредил, что Иран активно продолжает действия по разработке ядерного оружия, а также готовит интерконтинентальные баллистические ракеты, поэтому есть потенциальная угроза применения такого вооружения для всего мира.

Кроме того, Эрдан заявил на спецзаседании Совбеза ООН, что из-за переданных Тегераном Москве ударных дронов типа "Шахед" погибло значительное количество украинских мирных граждан во время регулярных воздушных атак со стороны России.

"Президент (Ред. – Украины) Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: "ЗЗвук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь!" — призвал израильский дипломат.

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