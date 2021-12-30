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Иран запустил в космос ракету на фоне переговоров по ядерному соглашению

Ракета отправила в космос три «исследовательских устройства»

сегодня, 13:35
Автор:

Карина Ожерельева
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Иран запустил ракету, чтобы отправить в космос три исследовательских устройства. Такое заявление сделал в четверг, 30 декабря, представитель министерства обороны, поскольку в Австрии проходят косвенные переговоры США и Ирана, направленные на спасение ядерного соглашения 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

Иран запустил в космос ракету на фоне переговоров по ядерному соглашению

Первый военный спутник под названием Нур выведен на орбиту Корпусом стражей революции Ирана в Семнане - Reuters

Иран не уточнил, вышли ли аппараты на орбиту.

Иран, имеющий одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, за последние несколько лет испытал несколько неудачных запусков спутников из-за технических проблем.

Пресс-секретарь Ахмад Хоссейни заявил, что ракета-носитель-спутник Simorgh, название которой переводится как Феникс, запустила три исследовательских устройства на высоту 470 километров (290 миль). Больше подробностей он не сообщил.

"Запланированные исследовательские цели этого запуска были достигнуты", – сказал Хоссейни в комментарии, транслируемом на государственном телевидении.

Сообщается, что космический запуск в четверг, 30 декабря, состоялся во время косвенных переговоров Тегерана и Вашингтона в Вене в попытке спасти ядерное соглашение, которое Иран достиг мировых государств и от которого отказался бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году.

Соединенные Штаты ввели санкции против гражданского космического агентства Ирана и двух исследовательских организаций в 2019 году, утверждая, что они использовались для продвижения программы баллистических ракет Тегерана.

Тегеран отрицает, что подобная деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет.

Иран запустил свой первый спутник Omid (Надежда) в 2009 году, а его спутник Rasad (Обсервация) был отправлен на орбиту в июне 2011 года. В 2012 году Тегеран заявил, что успешно выпустил на орбиту свой третий внутренний спутник Navid (Promise).

В апреле 2020 года Иран заявил, что успешно выпустил на орбиту первый военный спутник страны после неоднократных неудачных попыток запуска в предыдущие месяцы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Иран и Россия озвучили оптимистические надежды на переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-sends-3-research-payloads-into-space-tasnim-2021-12-30/
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