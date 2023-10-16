Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, но есть одно условие

В МИД Ирана заявили, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Сами террористы не подтвердили, что делали такое предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Иран. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране заявил, что представители ХАМАСа "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами различных районов Газы".

ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи палестинцев, удерживаемых Израилем, в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что они не имеют никаких проблем с тем, чтобы продолжать сопротивление", – сказал Канаани, обращаясь к Хамасу.

Читайте также на портале "Комментарии" – Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



