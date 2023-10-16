Почему Израиль взял паузу – какая роль Ирана, России и Китая в конфликте на Ближнем Востоке

Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

По состоянию на сегодня все находятся на распутье

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

"Очевидно, что политическое решение по уничтожению ХАМАС принято. И в Израиле, и в США. По сути, сейчас мы можем говорить и о том, что Палестинская автономия (Западный берег реки Иордан) определилась на уровне руководства, что ХАМАС вредить интересам палестинцев. И судьба этой организации, похоже, предрешена. Вопрос лишь – как это реализовать".

Эксперт акцентирует, что наземная операция в Газе, которую контролирует ХАМАС, приведет к массовым жертвам. И этот фактор для сдерживания израильской армии (ЦАХАЛ) будут использовать те же американские политики. Имеющие свои стратегические планы на Ближнем Востоке по созданию цепи альянсов, которые помогут США в будущем эффективно сдерживать Иран.

В свою очередь, Иран сейчас делает всё, чтобы этого не допустить, поясняет Игорь Семиволос.

Но мы видим и предупреждения, которые звучат не только от арабских стран, но и со стороны Европы, США – касательно недопустимости гуманитарной катастрофы в Секторе Газа. И то, как отреагирует Израиль, станет поворотным пунктом в нынешней войне. Останется она локальной (ЦАХАЛ против ХАМАС), с реализацией конкретных целей и задач, либо превратится в более полномасштабный конфликт, куда втянется ряд стран", – отмечает эксперт. "Очевидно, что именно вопрос КАК уничтожить ХАМАС, минимизируя жертвы среди мирного населения, сейчас стоит на повестке дня. Видно желание израильского премьера Нетаньяху скрыть свои просчеты, благодаря которым стала возможна атака хамасовцев 7 октября, за решительными действиями

По его мнению, пока достаточно велики шансы на то, что война останется локальной. Недаром именно этому посвящен визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, его консультации в разных столицах, обсуждения. Далеко не всегда приятные для американцев.

"При этом, я допускаю, что в арабских странах растет понимание того, что действия ХАМАС не могут рассматриваться как приемлемые. И, что вопрос с этой организацией, так или иначе, придется решать. Наиболее оптимальный вариант – точечное решение по ХАМАС (ликвидация) и возвращение к обсуждению границ Палестинского государства в пакете с нормализацией отношений Израиля с Саудовской Аравией", – считает Игорь Семиволос.

Очевидно и то, продолжает он, что Израиль ожидают перевыборы. Потому что авторитет Нетаньяху после хамасовской атаки резко упал. Его поддержка в обществе – минимальная. Снизилась поддержка ультраправых, составляющих львиную часть действующего правительства. И есть шанс, что откроется окно возможностей, позволяющее принять оперативные и правильные решения.

"Но по состоянию на сегодня все находятся на распутье. На грани того, как может далее развиваться этот конфликт. Ставки очень высоки", – констатирует эксперт.

Сперва СССР, а потом РФ провоцировали арабские страны для нападения на Израиль

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что ситуация на Ближнем Востоке не меняется с конца 40-х прошлого века, когда возникло Государство Израиль.

"Арабо-израильские войны перманентно вспыхивают. Причем все развиваются по одинаковому сценарию. Арабская сторона (а в разное время это были разные государства) пытается нанести Израилю поражение. Как правило, наносит первый удар – и очень быстро проигрывает", – отмечает эксперт.

По его словам, наиболее яркие примеры – Шестидневная война (война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года) и Война Судного дня (военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны (Египет и Сирия) и Израилем с другой стороны, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года).

И это – единственный сдерживающий фактор. Если бы Израиль занял антигуманную позицию, конфликты бы давно закончился. Думаю, в какой-то момент Израиль (когда и как решать именно ему) всё же уничтожит ХАМАС", – прогнозирует Виктор Савинов. "То, что Израиль способен уничтожить ХАМАС, особых сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сколько гражданских погибнет в результате

Что касается реакции РФ и Китая, следует понимать, отмечает эксперт, что во всех арабо-израильских войнах Советский Союз был бенефициаром.

"Это, как правило, заканчивалось побитием тысяч советских танков и гибелью советских советников. Предполагаю, в этот раз будет то же самое. Парадокс в том, – говорит эксперт, – что при этом взаимоотношения РФ и Израиля всегда остаются на достаточно хорошем уровне. Несмотря на то, что всё время существования Государства Израиль – сперва СССР, а потом РФ – не просто поддерживали, но и провоцировали арабские страны для нападения на Израиль. И нынешняя агрессия со стороны ХАМАС вполне может быть подстегнута, в первую очередь, Ираном, во вторую – Россией, в третью – Китаем (который активных действий традиционно не предпринимает, предпочитая оставаться за кулисами)".

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