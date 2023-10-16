Почему Израиль взял паузу – какая роль Ирана, России и Китая в конфликте на Ближнем Востоке

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Кравцев Сергей
Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:
"Очевидно, что политическое решение по уничтожению ХАМАС принято. И в Израиле, и в США. По сути, сейчас мы можем говорить и о том, что Палестинская автономия (Западный берег реки Иордан) определилась на уровне руководства, что ХАМАС вредить интересам палестинцев. И судьба этой организации, похоже, предрешена. Вопрос лишь – как это реализовать".
Эксперт акцентирует, что наземная операция в Газе, которую контролирует ХАМАС, приведет к массовым жертвам. И этот фактор для сдерживания израильской армии (ЦАХАЛ) будут использовать те же американские политики. Имеющие свои стратегические планы на Ближнем Востоке по созданию цепи альянсов, которые помогут США в будущем эффективно сдерживать Иран.
В свою очередь, Иран сейчас делает всё, чтобы этого не допустить, поясняет Игорь Семиволос.
По его мнению, пока достаточно велики шансы на то, что война останется локальной. Недаром именно этому посвящен визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, его консультации в разных столицах, обсуждения. Далеко не всегда приятные для американцев.
Очевидно и то, продолжает он, что Израиль ожидают перевыборы. Потому что авторитет Нетаньяху после хамасовской атаки резко упал. Его поддержка в обществе – минимальная. Снизилась поддержка ультраправых, составляющих львиную часть действующего правительства. И есть шанс, что откроется окно возможностей, позволяющее принять оперативные и правильные решения.
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что ситуация на Ближнем Востоке не меняется с конца 40-х прошлого века, когда возникло Государство Израиль.
По его словам, наиболее яркие примеры – Шестидневная война (война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года) и Война Судного дня (военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны (Египет и Сирия) и Израилем с другой стороны, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года).
Что касается реакции РФ и Китая, следует понимать, отмечает эксперт, что во всех арабо-израильских войнах Советский Союз был бенефициаром.
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