logo

BTC/USD

87813

ETH/USD

2947.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Иран заявил о "полномасштабной войне" с США и Израилем: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран заявил о "полномасштабной войне" с США и Израилем: детали

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об открытом конфликте с США, Израилем и Европой.

28 декабря 2025, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран находится в состоянии открытого конфликта с Соединенными Штатами, Израилем и европейскими странами. Об этом он сказал в интервью ресурсам, связанным с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, назвав нынешнюю ситуацию "полномасштабной войной".

Иран заявил о "полномасштабной войне" с США и Израилем: детали

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

По словам Пезешкиана, западные государства объединились в целях сдерживания развития Ирана, используя санкции, политическое давление и, по его утверждению, военные действия. Пезешкиан связал резкое обострение риторики Запада с июньскими ударами США по иранским ядерным объектам, которые Тегеран расценил как прямой акт агрессии.

"По моему мнению, мы находимся в полномасштабной войне с Америкой, Израилем и Европой; они не хотят, чтобы наша страна стояла на ногах", — сказал Пезешкиан.

Иранский лидер подчеркнул, что страна фактически находится в экономической осаде. Санкции, введенные Вашингтоном, серьезно ограничили возможности торговли, финансовых операций и экспорта, что оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения.

Пезешкиан также признал, что внешнее давление сопровождается недовольством внутри страны и призвал иранское общество к консолидации. Иранский лидер подчеркнул необходимость "общих усилий" для стабилизации ситуации в условиях многомерного кризиса.

США, Израиль и европейские лидеры не комментировали заявления Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране казнили мужчину после письма Зеленскому.

Также "Комментарии" писали, что российский пропагандист Соловьев угрожает новой войной. Какую страну Россия может атаковать совместно с Ираном?



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2025/12/27/iran-war-israel-trump-00706976
Теги:

Новости

Все новости