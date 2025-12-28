Иран заявил о "полномасштабной войне" с США и Израилем: детали

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран находится в состоянии открытого конфликта с Соединенными Штатами, Израилем и европейскими странами. Об этом он сказал в интервью ресурсам, связанным с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, назвав нынешнюю ситуацию "полномасштабной войной".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

По словам Пезешкиана, западные государства объединились в целях сдерживания развития Ирана, используя санкции, политическое давление и, по его утверждению, военные действия. Пезешкиан связал резкое обострение риторики Запада с июньскими ударами США по иранским ядерным объектам, которые Тегеран расценил как прямой акт агрессии.

"По моему мнению, мы находимся в полномасштабной войне с Америкой, Израилем и Европой; они не хотят, чтобы наша страна стояла на ногах", — сказал Пезешкиан.

Иранский лидер подчеркнул, что страна фактически находится в экономической осаде. Санкции, введенные Вашингтоном, серьезно ограничили возможности торговли, финансовых операций и экспорта, что оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения.

Пезешкиан также признал, что внешнее давление сопровождается недовольством внутри страны и призвал иранское общество к консолидации. Иранский лидер подчеркнул необходимость "общих усилий" для стабилизации ситуации в условиях многомерного кризиса.

США, Израиль и европейские лидеры не комментировали заявления Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране казнили мужчину после письма Зеленскому.

Также "Комментарии" писали, что российский пропагандист Соловьев угрожает новой войной. Какую страну Россия может атаковать совместно с Ираном?