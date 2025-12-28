Іран заявив про "повномасштабну війну" з США та Ізраїлем: деталі

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран перебуває у стані відкритого конфлікту зі Сполученими Штатами, Ізраїлем та європейськими країнами. Про це він сказав в інтерв’ю ресурсам, пов’язаним з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, назвавши нинішню ситуацію "повномасштабною війною".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото з відкритих джерел

За словами Пезешкіана, західні держави об’єдналися з метою стримування розвитку Ірану, використовуючи санкції, політичний тиск і, за його твердженням, військові дії. Пезешкіан пов’язав різке загострення риторики Заходу з червневими ударами США по іранських ядерних об’єктах, які Тегеран розцінив як прямий акт агресії.

"На мою думку, ми перебуваємо у повномасштабній війні з Америкою, Ізраїлем та Європою; вони не хочуть, щоб наша країна стояла на ногах",- сказав Пезешкіан.

Іранський лідер наголосив, що країна фактично перебуває в економічній облозі. Санкції, запроваджені Вашингтоном, серйозно обмежили можливості торгівлі, фінансових операцій та експорту, що безпосередньо впливає на рівень життя населення.

Пезешкіан також визнав, що зовнішній тиск супроводжується невдоволенням усередині країни, і закликав іранське суспільство до консолідації. Іранський лідер наголосив на необхідності "спільних зусиль" для стабілізації ситуації в умовах багатовимірної кризи.

США, Ізраїль та європейські лідери не коментували заяви Ірану.

