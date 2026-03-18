Иран заявил об атаке на АЭС: при чем здесь Россия

Иран сообщил о попадании снаряда на территорию Бушерской атомной электростанции 17 марта, что подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В заявлении агентства отмечается: "Сообщений о повреждении станции и ранениях персонала нет".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны к "максимальной сдержанности во время конфликта", подчеркивая риск потенциальной ядерной аварии. Иранские государственные СМИ также подтвердили факт обстрела, однако тип боеприпаса и страна-агрессор не указаны.

Иранские власти обвинили неизвестного агрессора в нарушении международных норм, гарантирующих иммунитет ядерных объектов во время военных действий. В Тегеране подчеркнули, что подобные атаки могут иметь непоправимые последствия для безопасности всего региона Персидского залива, включая соседние государства.

На инцидент отреагировала и российская компания "Росатом", участвовавшая в строительстве Бушерской АЭС и обеспечивающая работу станции. Представители корпорации заявили, что взрыв произошел "на территории, прилегающей к зданию метеорологической службы, в непосредственной близости от действующего энергоблока". Уровень радиации вокруг станции, по данным РФ, остается в норме.

По данным СМИ, ещё 11 марта "Росатом" эвакуировал около 150 сотрудников с АЭС в связи с обострением ситуации. Несмотря на отсутствие материальных и человеческих потерь, инцидент усилил международную тревогу вокруг безопасности атомных объектов в зоне конфликтов и вновь поднял вопрос о необходимости защиты ядерной инфраструктуры во время военных действий.

