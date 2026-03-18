logo_ukra

BTC/USD

73919

ETH/USD

2311.32

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Іран заявив про атаку на АЕС: до чого тут Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран заявив про атаку на АЕС: до чого тут Росія

Потрапляння боєприпасу на територію АЕС не викликало пошкоджень, але викликало тривогу міжнародної спільноти

18 березня 2026, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іран повідомив про влучення снаряда на територію Бушерської атомної електростанції 17 березня, що підтвердило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У заяві агентства зазначається: "Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає".

МАГАТЕ. Фото: з відкритих джерел

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", наголошуючи на ризикі потенційної ядерної аварії. Іранські державні ЗМІ також підтвердили факт обстрілу, проте тип боєприпасу та країна-агресор не вказано.

Іранська влада звинуватила невідомого агресора у порушенні міжнародних норм, які гарантують імунітет ядерних об'єктів під час воєнних дій. У Тегерані наголосили, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.

На інцидент відреагувала і російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві Бушерської АЕС та забезпечує роботу станції. Представники корпорації заявили, що вибух стався "на території, що прилягає до будівлі метеорологічної служби, в безпосередній близькості від енергоблоку, що діє". Рівень радіації навколо станції, за даними РФ, залишається в нормі.

За даними ЗМІ, ще 11 березня "Росатом" евакуював близько 150 співробітників з АЕС через загострення ситуації. Незважаючи на відсутність матеріальних та людських втрат, інцидент посилив міжнародну тривогу навколо безпеки атомних об'єктів у зоні конфліктів та знову порушив питання необхідності захисту ядерної інфраструктури під час військових дій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп різко розкритикував країни-члени НАТО за відмову брати участь у військовій операції проти Ірану. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2034063464214540311
Теги:

Новини

Всі новини