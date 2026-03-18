Іран заявив про атаку на АЕС: до чого тут Росія

Іран повідомив про влучення снаряда на територію Бушерської атомної електростанції 17 березня, що підтвердило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У заяві агентства зазначається: "Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", наголошуючи на ризикі потенційної ядерної аварії. Іранські державні ЗМІ також підтвердили факт обстрілу, проте тип боєприпасу та країна-агресор не вказано.

Іранська влада звинуватила невідомого агресора у порушенні міжнародних норм, які гарантують імунітет ядерних об'єктів під час воєнних дій. У Тегерані наголосили, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.

На інцидент відреагувала і російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві Бушерської АЕС та забезпечує роботу станції. Представники корпорації заявили, що вибух стався "на території, що прилягає до будівлі метеорологічної служби, в безпосередній близькості від енергоблоку, що діє". Рівень радіації навколо станції, за даними РФ, залишається в нормі.

За даними ЗМІ, ще 11 березня "Росатом" евакуював близько 150 співробітників з АЕС через загострення ситуації. Незважаючи на відсутність матеріальних та людських втрат, інцидент посилив міжнародну тривогу навколо безпеки атомних об'єктів у зоні конфліктів та знову порушив питання необхідності захисту ядерної інфраструктури під час військових дій.

