Иран заявил об уничтожении в Дубае склада систем ППО с украинцами: что говорят в МЗС

Иранские власти заявили об уничтожении в Дубае склада с украинскими системами противодействия беспилотникам. По версии иранского агентства Fars, объект якобы был поражён в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпус стражей исламской революции.

В сообщении утверждается, что склад использовался для поддержки американских военных, а внутри находились не менее 20 украинских специалистов. По данным источника, объект был полностью уничтожен, а находившиеся там иностранные граждане могли погибнуть.

Кроме того, иранская сторона заявляет об одновременных ударах по укрытиям американских военных в Дубае, которые якобы привели к "значительным потерям". Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергли заявления Тегерана. Спикер ведомства Георгий Тихий назвал эти сообщения ложью и элементом информационной войны.

"Это неправда. Мы официально опровергаем данную информацию. Иранский режим регулярно проводит подобные дезинформационные кампании", — подчеркнул представитель МИД.

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана подобные заявления могут свидетельствовать об усилении информационного противостояния. Эксперты отмечают, что такие сообщения требуют тщательной проверки, поскольку могут использоваться как инструмент давления и пропаганды.

