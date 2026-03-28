Главная Новости Мир Ближний Восток Иран заявил об уничтожении в Дубае склада систем ППО с украинцами: что говорят в МЗС
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран заявил об уничтожении в Дубае склада систем ППО с украинцами: что говорят в МЗС

Тегеран говорит о десятках погибших специалистов, Киев резко опровергает и обвиняет в дезинформации

28 марта 2026, 14:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иранские власти заявили об уничтожении в Дубае склада с украинскими системами противодействия беспилотникам. По версии иранского агентства Fars, объект якобы был поражён в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпус стражей исламской революции.

Иран. Фото: из открытых источников

Иран. Фото: из открытых источников

В сообщении утверждается, что склад использовался для поддержки американских военных, а внутри находились не менее 20 украинских специалистов. По данным источника, объект был полностью уничтожен, а находившиеся там иностранные граждане могли погибнуть.

Кроме того, иранская сторона заявляет об одновременных ударах по укрытиям американских военных в Дубае, которые якобы привели к "значительным потерям". Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергли заявления Тегерана. Спикер ведомства Георгий Тихий назвал эти сообщения ложью и элементом информационной войны.

"Это неправда. Мы официально опровергаем данную информацию. Иранский режим регулярно проводит подобные дезинформационные кампании", — подчеркнул представитель МИД.

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана подобные заявления могут свидетельствовать об усилении информационного противостояния. Эксперты отмечают, что такие сообщения требуют тщательной проверки, поскольку могут использоваться как инструмент давления и пропаганды.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что США помогают НАТО, но Альянсу "не будет рядом", если что-нибудь случится. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в ходе конференции в Майами.




