Іран заявив про знищення у Дубаї складу систем ППО з українцями: що говорять у МЗС

Іранська влада заявила про знищення в Дубаї складу з українськими системами протидії безпілотникам. За версією іранського агентства Fars, об'єкт нібито був уражений у ході спільної операції повітряно-космічних та морських сил Корпус вартових ісламської революції.

Іран. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні стверджується, що склад використовувався для підтримки американських військових, а всередині було щонайменше 20 українських фахівців. За даними джерела, об'єкт був повністю знищений, а іноземні громадяни, які були там, могли загинути.

Крім того, іранська сторона заявляє про одночасні удари по укриттям американських військових у Дубаї, які нібито призвели до "значних втрат". Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Міністерстві закордонних справ України категорично спростували заяви Тегерану. Спікер відомства Георгій Тихий назвав ці повідомлення брехнею та елементом інформаційної війни.

"Це неправда. Ми офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим регулярно проводить подібні дезінформаційні кампанії", — наголосив представник МЗС.

На тлі загострення ситуації навколо Ірану такі заяви можуть свідчити про посилення інформаційного протистояння. Експерти зазначають, що такі повідомлення потребують ретельної перевірки, оскільки можуть використовуватись як інструмент тиску та пропаганди.

