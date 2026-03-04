Иран зовет украинцев плакать по Хаменеи: посол жестко отреагировал

Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби о погибшем верховном лидере Али Хаменее и приглашает кого-либо посочувствовать. Украинский дипломат ответил на предложение. Об этом сообщает посольство Ирана в Украине.

Али Хаменеи. Фото: из открытых источников

Посольство Ирана сообщило, что книга траура будет открыта 4, 5 и 6 марта с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 12 в Киеве.

"Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки", — говорится в сообщении посольства.

Посол Украины в ЮАР Александр Щерба ответил на призывы. В своем ответе он напомнил, что иранские "Шахеды" убивали украинских гражданских — мужчин, женщин, детей и пожилых людей.

"Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы", — сказал диаломат.

Щерба добавил, что не знаком с послом и не имеет личной неприязни. Он считает, что иногда хорошие дипломаты вынуждены представлять плохих лидеров и их политику.

"Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает", — заявил посол.

