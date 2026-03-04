logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Іран кличе українців плакати за Хаменеї: посол жорстко відреагував
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран кличе українців плакати за Хаменеї: посол жорстко відреагував

Посольство Ірану кличе українців плакати за Хаменеї

4 березня 2026, 16:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Посольство Ірану у Києві відкрило книгу скорботи за загиблим верховним лідером Алі Хаменеї та запрошує будь-кого поспівчувати. Український дипломат дав відповідь на пропозицію. Про це повідомляє посольство Ірану в Україні.

Іран кличе українців плакати за Хаменеї: посол жорстко відреагував

Алі Хаменеї. Фото: з відкритих джерел

Посольство Ірану повідомило, що книга жалоби буде відкрита 4, 5 і 6 березня з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12 у Києві.

"Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки", — йдеться в повідомленні посольства.

Посол України в ПАР Олександр Щерба відповів на заклики. У своїй відповіді він нагадав, що іранські "Шахеди" вбивали українських цивільних — чоловіків, жінок, дітей і літніх людей.

"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці", — сказав диаломат.

Щерба додав, що не знайомий з послом і не має особистої неприязні. Він вважає, що інколи хороші дипломати змушені представляти поганих лідерів та їхню політику.

"Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", — заявив посол.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна в Ірані затягується. Відповідно, для нас актуалізується питання чи буде зменшена допомога Україні від партнерів? Чи зменшаться обстріли України, оскільки для них активно використовувались іранські "шахеди"? Росія посилить наступ чи послабить його, оскільки надасть допомогу Ірану? Як довго може тривати війна в Ірані і, що буде, якщо Іран вистоїть, які наслідки для війни в Україні і які наслідки для нашої війни, якщо Іран впаде, особливо на тлі прогнозів щодо підвищення ціни на нафту у два рази, адже від цього виграє Росія? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини