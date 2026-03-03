Війна в Ірані: чорний лебідь для України чи удар по Кремлю

Війна в Ірані затягується. Відповідно, для нас актуалізується питання чи буде зменшена допомога Україні від партнерів? Чи зменшаться обстріли України, оскільки для них активно використовувались іранські "шахеди"? Росія посилить наступ чи послабить його, оскільки надасть допомогу Ірану? Як довго може тривати війна в Ірані і, що буде, якщо Іран вистоїть, які наслідки для війни в Україні і які наслідки для нашої війни, якщо Іран впаде, особливо на тлі прогнозів щодо підвищення ціни на нафту у два рази, адже від цього виграє Росія? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Іранська кампанія не є і не стане визначальним чинником для результату війни в Україні

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, відповідаючи на ключове питання щодо допомоги від західних партнерів експерт зауважив, що США зараз поглинені новою війною. Трамп заявив, що операція йде "випереджаючи графік", і він розраховував на 4 тижні NPR – це ключова цифра.

"Якщо операція справді завершиться за місяць, критичного перенаправлення ресурсів від України не буде. Але є нюанси: 1) увага Конгресу відволікається; 2) республіканці-ізоляціоністи отримують ще один аргумент проти "безкінечних воєн"; 3) Європа зараз є основним донором України – й іранська кампанія посилює, а не послаблює її мотивацію. Принаймні, зменшує тиск типу "чому США воюють в Ірані, а не допомагають Україні". Якщо Іран впаде – США отримають геополітичний "виграш" і Трамп може стати більш схильним до демонстрації підтримки союзників", – зазначив експерт.

Що до того чи зменшаться обстріли України, оскільки для них активно використовувались іранські "шахеди", то Ігор Петренко говорить, що хоча Росія спочатку закуповувала Shahed-дрони напряму з Ірану, роки партнерства дозволили їй локалізувати виробництво.

"Shahed-дрони, спочатку імпортовані з Ірану, тепер масово виробляються у Росії з використанням контрабандної західної електроніки та китайських компонентів. Росія виробляє приблизно 4000–5000 дронів Shahed/Geran на місяць і підтримує значні запаси крилатих та балістичних ракет. Тому обстріли не зменшаться суттєво через іранські події. Росія вже незалежна від іранського постачання дронів. Росія більше не потребує допомоги Ірану для підтримки війни в Україні. Єдиний виняток – балістичні ракети та артилерійські снаряди, де іранський ланцюжок постачання ще зберігає певну роль", – прокоментував експерт.

Оцінюючи перспективу посилення чи послаблення російського наступу в Україні у разі надання допомоги Ірану Ігор Петренко наголошує, що Росія точно не послабить наступ.

"По-перше, збройні угоди з Іраном були найбільш важливими на першому році після початку вторгнення, тоді як Кремль з тих пір нарощував власні потужності та диверсифікував відносини. По-друге, допомогти Ірану Росія не в змозі – у неї немає ресурсів для відкритого протистояння США/Ізраїлю. Путін висловить словесне засудження, але не більше. По-третє, парадоксально – поки США зайняті Іраном, це зменшує тиск на Росію з боку Вашингтона у переговорному процесі. Тому Москва може собі дозволити "почекати" і продовжувати повільний тиск на фронті", – висловився експерт.

Підсумовуючи Ігор Петренко зазначив, що Дональд Трамп сказав, що очікував 4 тижні, і вони "трохи попереду графіка". Міністр оборони Гессет зазначив, що часові рамки можуть зміститися як у бік скорочення, так і подовження.

"Два реалістичних сценарії. Сценарій А – "Ірак 2003": швидка деградація режиму за 4-6 тижнів, але потім тривала фаза нестабільності/повстань роками. Для України важливо – основна фаза швидка, увага США повертається. Сценарій Б – "Затяжний конфлікт": режим розпадається частково, виникають конкуруючі центри сили (ІРГК, регіональні актори, протестний рух). Тривалість – місяці. Сполучені Штати застрягають. Якщо Іран вистоїть, то це найгірший для нас варіант з точки зору стратегічного балансу: Іран виходить із кризи ослабленим, але озлобленим – посилює партнерство з Росією як антизахідну вісь; відновлення поставок балістичних ракет і технічної допомоги Москві; Росія отримує пропагандистський тріумф: "Захід зазнав провалу"; проте: масштаби іранської допомоги Росії вже не ті, що в 2022-2023 рр., тому стратегічний ефект буде обмеженим", – зазначив експерт.

Він підсумовує, загалом Іранська кампанія не є і не стане визначальним чинником для результату війни в Україні. Набагато важливішими залишаються переговорний трек Трамп–Путін, рішення Конгресу щодо фінансування України та здатність Європи самостійно тримати рівень підтримки.

"Іран – це додатковий шум у стратегічному середовищі, який ускладнює читання ситуації, але не змінює її фундаментальної логіки: Росія зацікавлена у заморожуванні конфлікту на своїх умовах, і жодна іранська змінна цю зацікавленість не скасовує", – констатував Ігор Петренко.

Росія більше втратить, ніж отримує від цього конфлікту

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що він особисто не очікує, що допомога Україні може суттєво зменшиться, оскільки, за великим рахунком, Сполучені Штати і так не надавали нам прямої військової допомоги з перших днів президентства Трампа.

"Відповідно, все те, що закуповувалося раніше європейськими країнами, передавалося Україні, буде відбуватися й надалі. Підтвердженням цього, до речі, є той факт, що буквально за пару тижнів до початку війни проти Ірану Україна отримала черговий пакет допомоги, де було дуже багато ракет-перехоплювачів, у тому числі для систем Patriot. Тому у цьому контексті якихось кардинальних змін не відбудеться. Тим більше, що Сполучені Штати вміють децентралізувати поставки. Вони готувалися давно до цього конфлікту на Близькому Сході і це не вплинуло, принаймні станом на сьогодні, на різноманітні програми, які у них є з іншими країнами. Частина з яких безпосередньо стосується України", – зазначив експерт.

Що ж до того, чи зменшаться обстріли України через те, що "шахеди" у тому числі вироблялися в Ірані, то Ігор Рейтерович говорить, що навряд чи. Тому тому що Росія вже давно перейшла до виготовлення "шахедів" безпосередньо на своїй території. Єдине, що звісно росіяни отримували від Ірану – це балістичні ракети та деякі комплектуючі. Наразі вже є відповідні підтвердження, що по цьому моменту можуть бути деякі провисання, але навряд чи воно кардинально відобразиться на масштабах обстрілів.

"Для нас тут позитив, а для Росії негатив, тому що у росіян просто буде менше ресурсів для того, щоб все це залізяччя виробляти. Але у короткотерміновій перспективі це навряд чи якось сильно вплине на кількість того, що вони випускають по Україні", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Що наступальних можливостей ворога, то Ігор Рейтерович говорить, що Росія, звісно, хотіла би якось посилити наступ під час цих подій на Близькому Сході, тому що російське керівництво вважає, що це відволікає увагу Сполучених Штатів. Вони, відповідно, можуть менше займатися питаннями України, але, знов-таки, є нюанс.

"Цей нюанс полягає у тому, що, по-перше, хотіти – не означає могти. І ми це дуже добре бачимо зараз на фронті. Для Росії складається якраз негативна ситуація. І другий важливий момент – Сполучені Штати все одно передають Україні розвіддані. Тому у цьому плані ми нічого не втратили, а можливо навіть співробітництво щодо обміну цих даних на фоні війни проти Ірану деякою мірою посилиться", – зазначив Ігор Рейтерович.

Що стосується наслідків цієї війни, то, за словами експерта, навіть, якщо на секунду уявити, що режим Ірану збережеться, то особливо сильно це не вплине на російсько-українську війну, оскільки Іран вже зробив висновки щодо відсутності допомоги зі сторони Росії і тому Москва навряд чи цей фактор зможе використати собі на користь.

"Хоча я не сильно вірю у варіант за яким, наприклад, режим утримається і він не буде змінений на більш поміркований. Та все ж, якщо режим утримається, Трамп буде вважати себе ослабленим і він може навпаки активізувати свою діяльність стосовно завершення російсько-української війни, у тому числі посиливши тиск на Російську Федерацію", – зазначив експерт.

За його словами, якщо Іран впаде, то тут все буде очевидно – дуже промовистий сигнал і Путін явно буде себе не надто впевнено далі почувати.

"Що стосується цін на нафту, то підвищення буде, але воно буде носити короткотерміновий характер і буде прив'язано до того, наскільки довго залишиться Ормузька протока заблокованою. Судячи з того, що американський флот вже почав перебудовуватися ближче до неї, то у найближчі дні американці збираються її розблокувати. Судноплавство буде відновлено і ціни відкатяться до того рівня, який був раніше. Не буде повторення історії з кінця 70-х років, коли ОПЕК зміг серйозно вплинути на ситуацію на нафтовому ринку. Зараз зовсім інші розклади. Головним бенефіціаром проходження суден через цю протоку є Китай, який вже прямо і опосередковано звертався до Ірану з вимогою цю протоку не блокувати. Тож у короткостроковій перспективі ціни зростуть, але не факт, що Росія зможе цим скористатися. Оскільки паралельно з цим ми бачимо, що навіть європейці почали затримувати ці судна з тіньового флоту. Тож заробити додатково на цьому у Росії не вийде, а далі ціни повернуться до того рівня, який був до початку цієї війни. І, якщо ще режим в Ірані буде змінений, частину санкцій з Ірану теж потім відмінять і, відповідно, на ринку з'явиться додаткова нафта, яку почнуть купувати на заміну у тому числі російської. Тому у перспективі Росія однозначно більше втратить, ніж отримує від цього конфлікту", – підсумував Ігор Рейтерович.

