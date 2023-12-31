Искусственный интеллект совершил революцию на поле боя в 2023 году: появились первые подробности

Одно из революционных применений технологии искусственного интеллекта произошло на территории Израиля, где военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне теракта ХАМАС 7 октября представили новый танк Barak с использованием искусственного интеллекта, он может создать 360-градусный обзор территории боя для бригад.

Искусственный интеллект совершил революцию на поле боя (фото из открытых источников)

Как информирует FOX News, достигнутый немецкими изобретателями прогресс в применении искусственного интеллекта в военной отрасли остался без внимания, но захватывает воображение изобретателей оружия повсюду: Германия представила среду для испытания оружия в виртуальной реальности, это позволит быстрее проводить тесты вооружения.

Представители альянса AUKUS Австралии, Соединенного Королевства и США провели военное обучение летом, включавшее развертывание группы беспилотников, которыми руководил ИИ. Беспилотники обнаружили и отследили военные цели "в репрезентативной среде в реальном времени".

В последний пятилетний план Китая включены приоритетные разработки, которые, как утверждают в Пентагоне, включают достижения в науке о мозге и биотехнологиях, полупроводниках и на просторах далекого космоса, глубоководные и полярные технологии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган критикует Израиль . Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на церемонии вручения государственных наград в Анкаре, где провозгласил резкую речь в сторону Израиля и ее политического руководства. Эрдоган заявил, что Израиль "заставляет нас скучать по Гитлеру" из-за своих военных действий в Секторе Газы.

Реджеп Эрдоган не в первый раз критикует Израиль за военные действия в Палестине. Однако в этот раз турецкий президент сравнил израильские власти с лидером нацистов Адольфом Гитлером.