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Главная Новости Мир Ближний Восток Из Афганистана эвакуировали британца и 200 животных, без которых он отказывался лететь
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Из Афганистана эвакуировали британца и 200 животных, без которых он отказывался лететь

28 августа Фартинг покинул Афганистан со своими животными, но без персонала благотворительной организации

сегодня, 05:04
Автор:

Ольга Чародий

Бывшего британского морского пехотинца Пола Фартинга эвакуировали из Афганистана вместе с его 200 животными, без которых он отказывался покидать страну. Об этом сообщает BBC. Фартинг отказывался покидать Афганистан без четвероногих любимцев, по которым ухаживал в своей благотворительной организации. Мужчина вел переговоры с властями Великобритании, собирал средства в соцсетях и все же сумел договориться об эвакуации животных.

Из Афганистана эвакуировали британца и 200 животных, без которых он отказывался лететь

Пол Фартинг - фото из открытых источников

28 августа Фартинг покинул Афганистан со своими животными, но без персонала благотворительной организации. Ветеринар Иэн МакГилл находился на борту самолета вместе с фартинга и животными. Мужчина рассказал, что основатель приюта "очень волнуется за своих сотрудников и всех других людей, которые страдают в Афганистане". Животных после приземления в аэропорту Хитроу отправили в карантин убежища.

"Животные, несмотря на то, что они пережили, в целом в очень хорошем состоянии", — заявил доктор МакГилл.

Фартинг также прокомментировал эвакуации. В своем Twitter мужчина рассказал, что сейчас чувствует "смешанные эмоции".

"Все было очень потрясающе. Я стал свидетелем того, как (аэропорт — ред.) Хитроу проявляет сочувствие к афганских беженцев ", — написал он.

Пол Фартинг основал приют для животных Nowzad в Кабуле еще в 2007 году. Перед этим он на фронте спас собаку. Более 14 лет организация занималась местными бездомными животными. На момент захвата Кабула талибами в приюте было 60 котов и 140 собак. Ими занималось 68 сотрудников.

Напомним, как стало известно, самолет с афганскими переводчиками, которые работали с международными СМИ и канадским военным, а также их семьями, прибыл в Киев. Для их эвакуации украинские военные дислоцирующиеся в аэропорту Кабула провели смелую операцию.  Сообщается, что эвакуация переводчиков была осуществлена пятничным утром в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одного из ворот аэропорта.  Украинские военные пешком покинули территорию аэропорта и вошли в город для того, чтобы сопроводить несколько автомобилей. с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи (19 человек).




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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-58370218
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