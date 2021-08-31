Из Афганистана эвакуировали британца и 200 животных, без которых он отказывался лететь

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Ольга Чародий
Бывшего британского морского пехотинца Пола Фартинга
эвакуировали из Афганистана вместе с его 200 животными, без которых он
отказывался покидать страну. Об этом сообщает BBC. Фартинг отказывался покидать Афганистан без четвероногих
любимцев, по которым ухаживал в своей благотворительной организации. Мужчина
вел переговоры с властями Великобритании, собирал средства в соцсетях и все же
сумел договориться об эвакуации животных.
Пол Фартинг - фото из открытых источников
28 августа Фартинг покинул Афганистан со своими животными, но
без персонала благотворительной организации. Ветеринар Иэн МакГилл находился на борту самолета вместе с
фартинга и животными. Мужчина рассказал, что основатель приюта "очень
волнуется за своих сотрудников и всех других людей, которые страдают в
Афганистане". Животных после приземления в аэропорту Хитроу отправили в
карантин убежища.
"Животные, несмотря на то, что они пережили, в целом в
очень хорошем состоянии", — заявил доктор МакГилл.
Фартинг также прокомментировал эвакуации. В своем Twitter
мужчина рассказал, что сейчас чувствует "смешанные эмоции".
"Все было очень потрясающе. Я стал свидетелем того, как
(аэропорт — ред.) Хитроу проявляет сочувствие к афганских беженцев ", —
написал он.
Пол Фартинг основал приют для животных Nowzad в Кабуле еще в 2007 году. Перед этим он на фронте спас собаку. Более 14 лет организация занималась местными бездомными животными. На момент захвата Кабула талибами в приюте было 60 котов и 140 собак. Ими занималось 68 сотрудников.
Напомним, как стало известно, самолет с афганскими переводчиками, которые работали с международными СМИ и канадским военным, а также их семьями, прибыл в Киев. Для их эвакуации украинские военные дислоцирующиеся в аэропорту Кабула провели смелую операцию. Сообщается, что эвакуация переводчиков была осуществлена пятничным утром в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одного из ворот аэропорта. Украинские военные пешком покинули территорию аэропорта и вошли в город для того, чтобы сопроводить несколько автомобилей. с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи (19 человек).
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