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Главная Новости Мир Азия Украинские военные провели дерзкую операцию в Афганистане: подробности
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Украинские военные провели дерзкую операцию в Афганистане: подробности

Украинские военные эвакуировали афганцев из Кабула

сегодня, 14:50
Автор:

Денис Подставной

Украинские военнослужащие провели смелую операцию по эвакуации афганцев. Об этом сообщает издание The Globe and Mail. 

Украинские военные провели дерзкую операцию в Афганистане: подробности

Эвакуированные афганцы. Anadolu Agency/Getty Images.

Как стало известно, самолет с афганскими переводчиками, которые работали с международными СМИ и канадским военным, а также их семьями, прибыл в Киев. Для их эвакуации украинские военные дислоцирующиеся в аэропорту Кабула провели смелую операцию. 

Сообщается, что эвакуация переводчиков была осуществлена пятничным утром в Кабуле, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у одного из ворот аэропорта. 

Украинские военные пешком покинули территорию аэропорта и вошли в город для того, чтобы сопроводить несколько автомобилей. с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи (19 человек). У солдатов имелись фотографии номерных знаков транспортных средств. Они окружили автомобили и сопровождали их до аэропорта на протяжении более полу километра. 

"Конвой вошел (на территорию аэропорта), потому что украинцы вышли. Они пришли на местный базар, чтобы найти нас, — рассказал Мохаммед Шариф Шараф, который на протяжении десяти лет работал переводчиком и помощником иностранных журналистов из местных жителей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по Аэропорту Кабула был нанесён ракетный удар. Для отражения атаки были задействованы системы C-RAM, которые находились в аэропорту столицы Афганистана. Они предназначаются для защиты сухопутных войск от ракет, артиллерии и минометов. Согласно данным СМИ, одной из пяти выпущенных ракет удалось достигнуть территории аэропорта. Сообщений о пострадавших нет. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане члены радикального движения "Талибан" открыли огонь по мирным жителям. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар. Жители одного из городов вышли на улицу, чтобы провести митинг в поддержку флага Афганистана. Их требованием было то, чтобы национальные флаги вновь повесили на офисы вместо флагов "Талибана". В результате стрельбы погибли и были ранены митингующее. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraine-leads-daring-rescue-of-canada-bound-afghans/
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