Из Сектора Газа обстреляли Израиль, тот - ответил: что происходит

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Таисия Ерохина
Из Сектора Газа было
выпущено более 30 ракет в сторону Иерусалима, где уже несколько дней длятся
беспорядки. Тем временем Израиль заявил, что за атаку отвечает радикальное
движение ХАМАС и нанес удар в ответ. Об этом говорится в сообщении Армии обороны
Израиля в Twitter.
Конфликт в Иерусалиме. Фото из открытых источников
Отметим, что Министерство
здравоохранения Газы заявили, что девять палестинцев, в том числе трое детей,
были убиты в результате серии ударов в северной части Газы.
Обострение произошло
сразу после истечения срока ультиматума исламистской группировки ХАМАС,
размещенной в Секторе Газа. ХАМАС требовала вывести войска из комплекса мечети
Аль-Акса. Там накануне произошли столкновения палестинских протестующих с
израильской полицией.
Напомним, на Храмовой горе в
Иерусалиме в результате массовых беспорядков между палестинцами и израильскими
силовиками пострадало
много людей. Это произошло, когда в последний день священного для мусульман
месяца Рамадан тысячи прихожан собрались на молитву в мечети аль-Акса. Со стороны
палестинцев заявили о более 200 пострадавших, а полиция Израиля сообщило о двух
десятках своих раненых сотрудниках.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", Израиль
закрывает границу для ряда стран. Также израильское правительство
аннулировало специальные разрешения, которые позволяли посетить страну до 1 мая
2021 года. Для оформления нового необходимо направить соответствующее обращение
в специальные ведомства Израиля.
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