Из Сектора Газа обстреляли Израиль, тот - ответил: что происходит

Из Сектора Газа было выпущено более 30 ракет в сторону Иерусалима, где уже несколько дней длятся беспорядки. Тем временем Израиль заявил, что за атаку отвечает радикальное движение ХАМАС и нанес удар в ответ. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Конфликт в Иерусалиме. Фото из открытых источников

"Мы считаем, что палестинская террористическая группировка ХАМАС в Газе ответственна за эту серьезную агрессию против нас", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Отметим, что Министерство здравоохранения Газы заявили, что девять палестинцев, в том числе трое детей, были убиты в результате серии ударов в северной части Газы.

Обострение произошло сразу после истечения срока ультиматума исламистской группировки ХАМАС, размещенной в Секторе Газа. ХАМАС требовала вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса. Там накануне произошли столкновения палестинских протестующих с израильской полицией.

Напомним, на Храмовой горе в Иерусалиме в результате массовых беспорядков между палестинцами и израильскими силовиками пострадало много людей. Это произошло, когда в последний день священного для мусульман месяца Рамадан тысячи прихожан собрались на молитву в мечети аль-Акса. Со стороны палестинцев заявили о более 200 пострадавших, а полиция Израиля сообщило о двух десятках своих раненых сотрудниках.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Израиль закрывает границу для ряда стран. Также израильское правительство аннулировало специальные разрешения, которые позволяли посетить страну до 1 мая 2021 года. Для оформления нового необходимо направить соответствующее обращение в специальные ведомства Израиля.

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