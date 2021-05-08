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В результате беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадало много людей

Столкновения вспыхнули в последний день священного для мусульман месяца Рамадан

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

На Храмовой горе в Иерусалиме результате массовых беспорядков между палестинцами и израильскими силовиками пострадало много людей. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В результате беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадало много людей

Иерусалим (фото из открытых источников)

В последний день священного для мусульман месяца Рамадан, когда тысячи прихожан собрались на молитву в мечети аль-Акса, возникли  беспорядки. По предварительным данным, травмировались более 10 полицейских Израиля и по меньшей мере более 170 палестинца. Известно, что один из пострадавших израильских офицеров находится в состоянии средней степени тяжести в больнице после удара камнем в лицо.

Между тем сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота, которые открывают дорогу к мусульманскому кварталу Старого города Иерусалима.

Напомним, несколько тысяч собрались в парке столицы Бельгии из-за фейкового  сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля. Фестиваль анонсировался в течение месяца в социальных сетях. В сообщении говорилось,    что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum — с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход  бесплатный. Только в конце марта организаторы признались, что это шутка, онако люди все равно собрались в парке, и , обнаружив сцен,   сами организовали себе праздник. На место инцидента  прибыли полицейские, которые призвали людей покинуть парк из-за сложной эпидситуации и запрета на массовые мероприятия. В ответ  собравшиеся забросали полицию банками и бутылками. Напомним, 1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook.



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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/riots-break-out-at-temple-mount-667550
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