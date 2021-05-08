В результате беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадало много людей

На Храмовой горе в Иерусалиме результате массовых беспорядков между палестинцами и израильскими силовиками пострадало много людей. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Иерусалим (фото из открытых источников)

В последний день священного для мусульман месяца Рамадан, когда тысячи прихожан собрались на молитву в мечети аль-Акса, возникли беспорядки. По предварительным данным, травмировались более 10 полицейских Израиля и по меньшей мере более 170 палестинца. Известно, что один из пострадавших израильских офицеров находится в состоянии средней степени тяжести в больнице после удара камнем в лицо.

Между тем сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота, которые открывают дорогу к мусульманскому кварталу Старого города Иерусалима.

Напомним, несколько тысяч собрались в парке столицы Бельгии из-за фейкового сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля. Фестиваль анонсировался в течение месяца в социальных сетях. В сообщении говорилось, что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum — с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход бесплатный. Только в конце марта организаторы признались, что это шутка, онако люди все равно собрались в парке, и , обнаружив сцен, сами организовали себе праздник. На место инцидента прибыли полицейские, которые призвали людей покинуть парк из-за сложной эпидситуации и запрета на массовые мероприятия. В ответ собравшиеся забросали полицию банками и бутылками. Напомним, 1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook.

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