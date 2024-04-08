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Израиль частично вывел войска с Газы: появилась реакция США

Несмотря на частичный вывод Израилем войск в Газе говорить о завершении противостояния еще рано

сегодня, 11:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В администрации президента США заявили, что сокращение численности израильских войск в южной части сектора Газа связано с необходимостью отдыха и перевооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ABC News" заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Reuters".

Израиль частично вывел войска с Газы: появилась реакция США

Армия обороны Израиля. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, это не обязательно свидетельствует о новых операциях в Газе со стороны Еврейского государства.

"Насколько мы понимаем, а также исходя из их публичных заявлений, речь идет лишь об отдыхе и переоснащении этих войск", – отметил Джон Кирби.

В воскресенье Израиль заявил, что вывел военных из южной части Газы, оставив там только одну бригаду.

В то же время Иерусалим и террористическая группировка ХАМАС отправили своих представителей в Египет для новых переговоров о возможном прекращении огня в шестимесячном конфликте.

Читайте также на портале "Комментарии" - администрация президента США Джо Байдена в последние дни тайно санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

СМИ уточняет, что это произошло несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления Израиля на юге Сектора Газа, которое может поставить под угрозу жизни сотен тысяч палестинских мирных жителей. США могли передать армии Израиля пакеты вооружений, которые включают в себя 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82. 

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", — заявил представитель Белого дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – Нетаньяху рассказал, когда закончится война на Ближнем Востоке.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-says-israeli-military-troop-reduction-south-gaza-seems-rest-refit-2024-04-07/
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