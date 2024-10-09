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Израиль готовит морскую операцию на побережье Ливана

Израильская армия расширяет свои военные действия на юго-западе Ливана и планирует морскую операцию на побережье.

сегодня, 13:21
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Амбарцумян Анна

Во вторник военные официально сообщили о начале наземной операции против боевиков "Хезболла", нацеленной на инфраструктуру группировки. По данным армии, операции пока носят локальный характер, а Израиль продолжает укреплять свое присутствие в этом регионе. Об этом сообщает Gospodarka Morska.

Израиль готовит морскую операцию на побережье Ливана

Военно-морские силы Израиля. Фото из открытых источников

Военные силы предупредили местных жителей и посетителей пляжей избегать побережья Ливана, поскольку в скором времени ожидаются действия против "Хезболла" с моря. Израильская 146-я дивизия, участвующая в боевых действиях, действовала ранее в секторе Газа и на Западном берегу.

По оценкам Times of Israel, численность израильских военных в Ливане может превышать 15 тысяч человек. Между тем заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касем заявил, что организация продолжает сопротивляться израильским войскам и поддерживает дипломатические усилия по прекращению огня.

Иран как главный союзник "Хезболлы" активно поддерживает ее усилия и объявил о начале серии переговоров с лидерами региона. Ситуация в регионе обостряется, а более 20 стран, включая Польшу, уже организовали эвакуацию своих граждан из Ливана.

Напомним, Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты скоординируют вместе с Израилем ответ на атаку Ирана , произошедшую 1 октября, когда иранская армия выпустила около 180 баллистических ракет по Израилю.

Кроме того, "Комментарии" писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.



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Источник: https://www.gospodarkamorska.pl/izraelska-armia-rozpoczela-operacje-ladowa-na-poludniowym-zachodzie-libanu-i-planuje-morska-80963
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