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Израиль идет в наступление: в ЦАХАЛ сделали новое заявление

Израиль предупредил, что "расширяет зону" наземной операции в Секторе Газа

сегодня, 12:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израильские войска "расширяют зону" наземной операции в Секторе Газа с помощью пехоты и ударов с воздуха, и моря. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает "The Washington Post".

Израиль идет в наступление: в ЦАХАЛ сделали новое заявление

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Ранее израильские военные опубликовали видео, на которых колонны бронетехники двигаются по песчаным районам Сектора Газа.


Спикер ЦАХАЛа не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что израильские военные "продвигаются через этапы войны".                               

"Пехота, танковые, инженерные и артиллерийские силы принимают участие в мероприятиях, сопровождающихся плотным воздушным огнем", — сказал Даниэль Хагари, добавив, что "силы все еще находятся на месте и продолжают боевые действия".

По словам Хагари, во время наземной операции в Газе пока ни один израильский солдат не пострадал.

Отметим, после того, как израильская армия активизировала боевые действия непосредственно на территории Сектора Газа ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе. Украина воздержалась от поддержки данной резолюции.

Израиль со своей стороны заявил, что категорически отвергает призыв к прекращению огня в Газе, одобренный Генассамблеей ООН, а глава МИД страны назвал это решение "презренным".                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — почему наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа уже под большим вопросом – какие ожидания. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/28/israel-hamas-war-news-10-28-2023/b39b6d94-7553-11ee-936d-7a16ee667359_story.html
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