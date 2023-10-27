Почему наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа уже под большим вопросом – какие ожидания

Спустя три недели после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) всё еще не решилась начать полномасштабную операцию в Секторе Газа. Проводятся обстрелы, небольшие рейды, но анонсированной наземной операции, против которой выступили как противники, так и союзники Израиля, нет. Зато Россия уже не скрывается своей связи не только с Ираном, но и с ХАМАС, принимая в Москве их представителей. Что, понятно, вызывает раздражение у Израиля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент – и как ситуация, вероятно, станет развиваться дальше.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Коллективный Запад не хочет эскалации конфликта

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что ближневосточное обострение зашло в фазу стагнации.

Израиль со старта проиграл информационную войну, свидетельством чему является волна протестов в поддержку Палестины по всему миру и очень слабая поддержка сторонников Израиля", – отмечает политолог. "Широко анонсированная наземная операция ЦАХАЛ, скорее всего, не начнется. Причин тут несколько. Первая связана с огромными сложностями в ее проведении и потенциальным количеством жертв с обеих сторон. К этому можно добавить непонятный результат, ведь "зачистка" Газы, даже, если она будет успешной, не приведут к уничтожению ХАМАС, а значит к ликвидации угрозы для Израиля. При этом в мировых медиа ЦАХАЛ будет выглядеть агрессором, готовым добиваться цели любой ценой. Вторая причина связана с давлением западных партнеров

Коллективный Запад не хочет эскалации конфликта, подчеркивает она. А тут еще и в США трещит по швам политическая система, трамписты ломают через колено действующие веками политико-правовые правила.

Ближневосточный кризис идет на пользу сторонам, в нем заинтересованным и его развязавшим. Третью неделю растет цена на нефть, что играет на руку России, финансирующей войну в Украине средствами своей ресурсной экономики. Внимание в информационной сфере приковано к Израилю. Война в Украине отошла на задний план. В комплексе с потенциальным урезанием расходов помощи со стороны США всё это пока не дает поводов для оптимизма". "Внутренняя повестка вышла на первый план и пока непонятно, как вернуть все в стабильное русло, – считает Анна Малкина. – Европа переосмысливает принципы собственного существования и пытается понять, что делать с антагонистами в виде Виктора Орбана, который явно играет не на стороне ЕС

События далее могу развиваться по двум направлениям

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

дающий возможность действовать быстро, жестко и качественно, то сейчас такого нет. Бойцы неделями ожидают непонятно чего. А это влияет на моральное состояние личного состава — говорю по личному опыту". "Израильтяне "профукали" момент, когда можно было заходить в Сектор Газа и зачищать хамасовцев. Если ранее, сразу после нападения террористов, был момент праведной мести

По словам эксперта, идет явное затягивание, какие-то непонятные переговоры. Все чего-то ожидают, но не ясно – чего.

он не дал жесткий ответ, он пытался дружить с Московией, которая дрессировала ХАМАС, поставляла боевикам оружие. Он профукал момент стратегического, важнейшего возможного союза с Саудовской Аравией И с него за это спросят", – уверен Михаил Макарук. "Что абсолютно понятно, так это то, что эра правления израильского премьера Нетаньяху накрывается медным тазом. Он пропустил разящий удар от ХАМАС

По его мнению, события далее могу развиваться по двум направлениям. Или продолжится невнятная возня, результатом чего станет обмен заложниками – и израильтяне это проглотят на внешнеполитическом направлении (а внутри просто "съедят" всех, кто довел до такой ситуации). Или же они решаться на наземную операцию в Газе, зачистят там гнезда ХАМАС, а потом будут решать, что делать дальше.

я рассматриваю как минимальную. Учитывая наличие в том районе двух авианосных групп, вертолетоносцев от США, ряда европейских стран и Австралии. Думаю, что соответствующие силы союзников уже находятся в Израиле. И если кто-то еще рыпнется на Израиль — такого сравняют с землей", – прогнозирует эксперт. "Вероятность вмешательства того же Ирана или еще кого-то, которые бряцают оружием, обещая немыслимые кары, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе

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