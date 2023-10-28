Израиль отреагировал на призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня в Газе

Как передает портал "Комментарии", Израиль категорически отвергает призыв к прекращению огня в Газе, одобренный Генассамблеей ООН, а глава МИД страны назвал это решение "презренным".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Мы категорически отвергаем вызывающий презрение призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ", — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".

Гилад Эрдан заявил, что тот день, когда была проголосована резолюция, осуждающая действия Израиля против боевиков ХАМАС, станет самым позорным днем в истории.

"Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не имеет ни капли легитимности и значимости. Сегодня было доказано, что ООН не обязана бороться со злодеяниями, а поощряет их! Иначе невозможно понять безумие принятия резолюции, в которой ХАМАС даже не фигурирует...", — подчеркнул дипломат.

Отметим, Ирак, Тунис, Албания, Украина, Сербия, Польша, Грузия и другие страны не проголосовали за прекращение огня, поддержав Израиль. Но большинство государств проголосовало "за".

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