Израиль отреагировал на призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня в Газе

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Израиль категорически отвергает призыв к прекращению огня в Газе, одобренный Генассамблеей ООН, а глава МИД страны назвал это решение "презренным".
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".
Гилад Эрдан заявил, что тот день, когда была проголосована резолюция, осуждающая действия Израиля против боевиков ХАМАС, станет самым позорным днем в истории.
Отметим, Ирак, Тунис, Албания, Украина, Сербия, Польша, Грузия и другие страны не проголосовали за прекращение огня, поддержав Израиль. Но большинство государств проголосовало "за".
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Ігор
сегодня, 10:28
Ізраїльські фашисти вкотре поставили себе над всім світом. Нахабне зневажливе до світу Боже утворення. Так і в Україні прийшов на брехні узурпував владу, розікрав і занапастив Україну. Юдеї ніколи ні для кого нічого гарного не робили, жодного разу нікого не підтримали, свої злочини на Росії і Україні криваві перевороти і голодомор не визнали, тільки використовували і мародерили. Саме з них почнеться чергова світова.