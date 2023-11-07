Израиль использует новое секретное оружие в Секторе Газа

ВВС Израиля опубликовали фотографию с вертолетом Apache AH-64D, которая привлекла внимание среди OSINT-исследователей и военных экспертов. На вертолете можно увидеть секретную ракету с красными полосами.



Ракета с красными полосами на вертолете армии Израиля.

Израильская армия активно ведет соцсети, где показывает военную технику и достижения в борьбе с ХАМАС. Среди многочисленных фото оказалось одно, удивившее исследователей войны. Интересно, что вскоре ВВС Израиля удалил фотографию и заменил снимок почти на идентичный, где ракеты уже быть с желтыми полосами.

Команда портала The Drive, специализирующаяся на военной технике, считает, что это может быть ракета AGM-114N с термобарической боеголовкой. В отличие от осколочных боеприпасов, термобарические основаны на детонации облака горючего аэрозоля, что увеличивает площадь поражения. Такое оружие отлично подходит для атаки на врагов, прячущихся в пещерах или бункерах, поэтому оно идеально для борьбы с ХАМАС, имеющим разветвленную сеть подземных тоннелей в Секторе Газа.



Эксперты The Drive называют еще один вариант для этого оружия. Они предполагают, что эти ракеты могут являться специальными предупредительными боеприпасами для "стука по крыше". Это тактика Израиля, которая предупреждает гражданское население об атаке по этому зданию и служит сигналом оставить сооружение. Такой снаряд не имеет разрывного вещества.

Однако эксперты также отмечают, что это лишь две из нескольких возможных версий и вполне может быть ракета, адаптированная под другие нужды израильской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль ликвидировал руководителя специальных операций ХАМАС.

Также "Комментарии" писали о шокирующем заявлении из Израиля, где один из министров призвал сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы.