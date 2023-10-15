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Израиль изменил свое решение по военной операции в секторе Газа: какая причина

Военные армии Израиля решили пока не производить масштабные военные действия на территории сектора Газа.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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После нападения ХАМАС Израиль объявил, что готовится к военной операции в секторе Газа. Целью таких действий будет уничтожение политического и военно руководства ХАМАС, контролирующего территорию Палестины в секторе Газа. Однако теперь Израиль изменил решение о начале военных действий.

Израиль изменил свое решение по военной операции в секторе Газа: какая причина

Израиль не будет атаковать сектор Газа из-за погодных условий. Фото из открытых источников

Согласно информации издания NY Times, ссылающийся на полковника Голана Ваха, Израиль планировал начать свою атаку в выходные, предположительно 14-15 октября. Однако предварительные планы были отложены на несколько дней из-за погодных условий. Именно они осложнили бы израильским пилотам и операторам дронов обеспечить прикрытие наземных войск Израиля, вошедших в сектор Газа.


Помимо пехоты ЦАХАЛ также планирует привлечь к военной операции танки, саперов, спецназовцев. По плану эти сухопутные войска должны прикрывать боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и артиллерия, которая осуществляла бы обстрелы с территории суши и моря.

"Их цель — это разгром ХАМАСа и уничтожение его лидеров после оказанной ими бойни", — сообщил спикер Армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари и добавил, что "эта организация не будет управлять сектором Газа военно и политически".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КНР выступили с заявлением, раскритиковавшим деятельность армии Израиля на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран передал критическое сообщение Израилю, где заявил о готовности к активным действиям в случае пересечения "красных линий" со стороны израильских военных в секторе Газа.

Также "Комментарии" писали об Израиле, который нанес атаки по соседней стране и атаковал аэропорт в сирийском городе Алеппо.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/10/14/world/middleeast/israel-gaza-invasion.html
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