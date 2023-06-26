Израиль критически реагирует на заявления Украины и вызывает пояснения посла

Украинское посольство разозлило Израиль из-за заявлений, что израильское правительство занимает нейтральную позицию, которая по своей сути рассматривается как пророссийская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.

Украинский посол Евгений Корнийчук. Фото из открытых источников

Украинское посольство напомнило несколько заявлений Израиля с начала 2023 года и отметило, что "так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция".

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В частности, посольство Украины расценило негативно поездку главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев, которую назвали "безрезультатной" и раскритиковали заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху указав, что они были "совершенно придуманы и спекулятивны". Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль озабочен возможной передачей своей военной техники в Украину, ведь впоследствии она может быть использована Ираном против его страны. В качестве примера Нетаньяху привел противотанковое оружие, которое Израиль начал находить у своих границ.

Из-за критики Израиля издание The Times of Israel утверждает, что МИД планирует вызвать украинского посла Евгения Корнийчука для объяснений заявлений по поводу "пророссийской политики" израильского правительства.

Несмотря на финансовую помощь, которую предоставит Израиль на сумму 200 млн долларов кредитных гарантий и 22 млн, которую уже получила Украина, Корнийчук критикует правительство из-за переноса развертывания системы раннего предупреждения на сентябрь.

"Эти ребята не спешат. Они не на войне", – сказал украинский посол Евгений Корнийчук.

Ранее портал "Комментарии" писал об американском ведущем, который обозвал Зеленского и намекнул на его еврейские корни.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал Путина королем антисемитизма.