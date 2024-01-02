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Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАСа: детали

Боевики ХАМАСа несут потери

2 января 2024, 22:03
Автор:
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Марьян Ощановский
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Армия Израиля с помощью беспилотника ликвидировала одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Салеха аль-Арури. Об этом сообщает издание Al Arabia, передает портал "Комментарии".

Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАСа: детали

Израиль продолжает борьбу с ХАМАСом. Фото из открытых источников

По информации источников в ливанских службах безопасности, Салеха аль-Арури ликвидировали в опорном пункте "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута.

Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате удара израильской армии по офису, который использовал ХАМАС, погибли по меньшей мере три человека и несколько ранены.

Отмечается, что ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

Как известно, 7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к поддерживаемой Ираном ливанской группировке "Хезболла" с оговоркой избежать тотальной войны с Израилем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российскую столицу 26 октября приезжала делегация террористической организации ХАМАС, которую возглавляет член политбюро организации Абу Марзук. По приглашению делегации террористов Израиль осудил РФ. Но в Кремле нашли оправдание своей дружбе и связям с ХАМАСом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы поддерживает контакты "лишь с политическим офисом" ХАМАСа. "ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую РФ осудила, но Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС", — прокомментировал он.

Политтехнолог Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что Израиль продолжает гнуть свою линию. Гуманитарные паузы прекращены. Задача ЦАХАЛ остается прежней — уничтожение ХАМАС.



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Источник: https://english.alarabiya.net/
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