Израиль нанес новые удары по «Хезболле»: где снова обострился конфликт

На севере Израиля снова обострился конфликт с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Израильская армия за последние сутки нанесла целую серию авиаударов по объектам боевиков на юге Ливана, заявив, что атакует "военную инфраструктуру" организации.

Израиль нанес новые удары по «Хезболлу»: где снова обострился конфликт

Израиль заранее предупредил жителей о необходимости покинуть здание рядом с целями. Министерство здравоохранения Ливана сообщило как минимум об одном погибшем и восьми раненых в результате удара возле города Тир.

Причиной новой волны атак стало нарушение условий перемирия, заключенное год назад. Несмотря на решение правительства Ливана, "Хезболла" отказалась разоружаться и, по данным израильских военных, снова активизировала деятельность в приграничных районах.

Израиль и США требуют полного разоружения группировки, но, как отмечает Reuters, боевики игнорируют согласованный с Вашингтоном план, по которому процесс должен был завершиться до конца 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередное нарушение перемирия в Секторе Газа. Американский лидер считает, что Израиль должен отвечать на атаки группировки ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом президент США, выступая в Белом доме.

В ходе общения с прессой журналисты попросили Трампа дать реакцию на новый удар Израилю по Газе. Лидер США дал понять, что поддерживает такие ответы на возможные атаки со стороны ХАМАСа.