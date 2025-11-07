На півночі Ізраїлю знову загострився конфлікт із підтримуваним Іраном угрупуванням "Хезболла". Ізраїльська армія за останню добу завдала цілої серії авіаударів по об'єктах бойовиків на півдні Лівану, заявивши, що атакує "військову інфраструктуру" організації.

Ізраїль завдав нових ударів по «Хезболлі»: де знову загострився конфлікт

Ізраїль заздалегідь попередив мешканців про необхідність покинути будівлі поряд із цілями. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило як мінімум про одного загиблого та восьми поранених внаслідок удару біля міста Тир.

Причиною нової хвилі атак стало порушення умов перемир'я, яке було укладено рік тому. Незважаючи на рішення уряду Лівану, "Хезболла" відмовилася роззброюватися і, за даними ізраїльських військових, знову активізувала діяльність у прикордонних районах.

Ізраїль та США вимагають повного роззброєння угруповання, але, як зазначає Reuters, бойовики ігнорують узгоджений із Вашингтоном план, за яким процес мав завершитися до кінця 2025 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп прокоментував чергове порушення перемир'я у Секторі Газа. Американський лідер вважає, що Ізраїль має відповідати на атаки угруповання ХАМАС. Як передає портал "Коментарі", про це президент США, виступаючи у Білому домі.

Під час спілкування з пресою журналісти попросили Трампа дати реакцію на новий удар Ізраїлю по Газі. Лідер США дав зрозуміти, що підтримує такі "відповіді" на можливі атаки з боку ХАМАСу.