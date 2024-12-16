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Израиль нанес удары по военным объектам в сирийском Тартусе: там расположена база РФ

В Тартуе расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод

сегодня, 07:07
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Кравцев Сергей

В ночь на 16 декабря израильские истребители осуществили серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times of Israel".

Израиль нанес удары по военным объектам в сирийском Тартусе: там расположена база РФ

Война в Сирии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что атака была сконцентрирована на ряде объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. По данным израильских СМИ, авиаудары попали в объекты, связанные с российскими военными, в частности на базу, которую использовали военно-морские силы РФ, а также на военный судоремонтный завод.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса „земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года", – говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время в разгаре переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме. Пока что переговоры для Кремля складываются достаточно успешно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.

Отмечается, что министерство обороны в Москве считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир Аш-Шам" о том, что министерство обороны может оставаться на сирийских базах, отметил собеседник в России. Тем не менее, ситуация может измениться в условиях нестабильности в Сирии.




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