Турция якобы нашла весомые аргументы, чтобы убедить Россию и Иран не поддерживать сирийского диктатора Башара Асада во время последнего восстания. Поэтому его режим был свергнут. Хотя раньше Москва и Тегеран потратили весомые средства и ресурсы, чтобы поддерживать этот режим и продвигать на Ближнем Востоке свои интересы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает "ntv".

Война в Сирии

Топ-дипломат Турции уточнил, последние 2-3 года режим Асада был очень слаб. И после начала восстания приоритетной задачей было не допустить вмешательства в ситуацию России.

"Приезжал министр иностранных дел Ирана, мы встречались с россиянами и иранцами в Дохе и обсуждали некоторые вопросы. Если бы режим был поддержан, все могло бы быть очень кроваво. Россияне и иранцы поняли, что продолжать это бессмысленно, в определенный момент они также сделали телефонный звонок, и Асад ушел в тот же вечер", — заверяет глава МИД Турции.

Он похвастался, что Турция проложила путь к тому, чтобы восстание в Сирии "было бескровным".

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Также издание "Комментарии" сообщало – нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".



