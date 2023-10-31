Израиль не намерен прекращать огонь в Секторе Газа: появилась реакция США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На данный момент Вашингтон не поддерживает призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует агентство "AFP".
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
По его словам, вместо прекращения огня следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.
Джон Кирби отметил, США убеждены в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.
Стоит отметить, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне назвал призывы к прекращению огня "призывами к Израилю сдаться ХАМАС".
Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ.
Обсуждения
Новости