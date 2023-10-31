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Израиль не намерен прекращать огонь в Секторе Газа: появилась реакция США

США поддерживают Израиль в намерении не прекращать огонь в Секторе Газа

сегодня, 11:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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На данный момент Вашингтон не поддерживает призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует агентство "AFP".

Израиль не намерен прекращать огонь в Секторе Газа: появилась реакция США

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня", – отметил Кирби.


По его словам, вместо прекращения огня следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.

Джон Кирби отметил, США убеждены в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.

"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – подчеркнул Кирби. 

Стоит отметить, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне назвал призывы к прекращению огня "призывами к Израилю сдаться ХАМАС".

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ.




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Источник: https://news.afp.com/
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