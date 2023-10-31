Израиль не намерен прекращать огонь в Секторе Газа: появилась реакция США

На данный момент Вашингтон не поддерживает призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, которого цитирует агентство "AFP".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня", – отметил Кирби.

По его словам, вместо прекращения огня следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.

Джон Кирби отметил, США убеждены в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.

"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – подчеркнул Кирби.

Стоит отметить, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне назвал призывы к прекращению огня "призывами к Израилю сдаться ХАМАС".

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