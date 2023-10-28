Израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ

Приблизительно 5000 американских военнослужащих приняли участие в наземной операции, которую израильская армия начала в секторе Газа вечером 27 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tasnim News Agency", со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Армия Израиля. Фото из открытых источников

Отмечается, в наземном наступлении на сектор Газа участвовали три дивизии и несколько бригад. Как говорится в материале, американское военное командование практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку израильские лидеры потеряли доверие к управленческим способностям и лояльности израильской армии.

Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

Целью наступления израильской армии в эти регионы является разделение сектора Газа на две или три части и прекращение связей между силами палестинского сопротивления перед началом следующего этапа войны.



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