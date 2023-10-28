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Израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ

Израильские военные предприняли попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Приблизительно 5000 американских военнослужащих приняли участие в наземной операции, которую израильская армия начала в секторе Газа вечером 27 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tasnim News Agency", со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ

Армия Израиля. Фото из открытых источников

Отмечается, в наземном наступлении на сектор Газа участвовали три дивизии и несколько бригад. Как говорится в материале, американское военное командование практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку израильские лидеры потеряли доверие к управленческим способностям и лояльности израильской армии.


Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

Целью наступления израильской армии в эти регионы является разделение сектора Газа на две или три части и прекращение связей между силами палестинского сопротивления перед началом следующего этапа войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция может вступить в палестино-израильскую войну: подробности. Эрдоган может решиться на радикальный шаг.

Ранее "Комментарии" писали – вот-вот начнется: союзник Путина предрекает начало Третьей мировой войны из-з обострения на Ближнем Востоке.




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Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/10/28/2979369/5-000-us-troops-involved-in-israeli-land-war-on-gaza-exclusive
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