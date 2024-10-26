Израиль объявил о завершении операции против Ирана: что известно о массированном ударе

Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Ракетный удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Сообщается, что все самолеты, успешно выполнив поставленные задания, благополучно вернулись в Израиль. Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

"Ответный удар был нанесен, и миссия была выполнена. Наши самолеты благополучно вернулись домой", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.

Кроме того, военные заявляют, что эти удары предоставили ВВС Израиля "более широкую свободу действий в воздухе в Иране" и что у них есть широкий выбор целей, которые они могут поразить в ходе будущих операций, если это потребуется.

Ущерб, нанесенный ударами, будет определен со временем, заявляют в Армии обороны Израиля, добавив, что Иран заплатил цену за свои атаки на Израиль.

После завершения израильских ударов по Ирану официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении на английском языке предупредил, что, если Иран "совершит ошибку", пойдя на дальнейшую эскалацию, Израиль ответит.

В свою очередь официальный Тегеран заявил, что его система ПВО успешно отразила атаки Израиля, однако некоторым объектам был нанесен "ограниченный ущерб".

В заявлении иранской противовоздушной обороны говорится, что Израиль атаковал военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

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