Израиль остается закрытым для туристов: правительство продлило ограничения

Флаг Израиля. Фото из открытых источников

В Израиле продлили действующий запрет на въезд иностранцев, вне зависимости от причин визита. Также строгие ограничения остаются в силе и для тех, кто покидает территорию Израиля. Об этом сообщает "БизнесЦензор".



Запрет продлили до среды, 29 декабря. Въезд в Израиль будут разрешать иностранцам в исключительных случаях. К ним не будут относить туристические путешествия.



"В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну как минимум до 29 декабря. Сначала ограничения вводились с 29 ноября по 12 декабря, затем были продлены на 10 дней", — пишет издание.

Также власти Израиля пополнили список стран "красной" зоны, куда запретили поездки гражданам своего государства. В список вошли Норвегия, Ирландия, Финляндия, Франция, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее в списке находилось 50 африканских стран, откуда началось распространение "омикрон" штамма. По прибытии из всех этих стран, израильтяне должны самоизолироваться независимо от наличия паспорта о вакцинации. Такие строгие правила Израиль вводит из-за стремительного распространения в мире штамма "Омикрон". В настоящее время в стране официально подтвердили только один случай заражения новым вариантом коронавируса. В общей сложности Израиль заявляет о 1,3 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии и более 8 тысяч смертей.

Напомним, вчера свои границы от украинцев закрыла Италия. Мы писали об этом здесь. Из-за этого были упразднены многочисленные авиарейсы. Об этом "Комментарии" писали ранее: Италия ограничила въезд для украинцев: что делать с билетами на отмененные авиарейсы

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