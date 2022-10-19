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Израиль отказал Украине в снабжении оружием, но хочет принять участие в разработке системы раннего предупреждения

Израиль, имеющий сложные отношения с Ираном, отказал Украине в поставке оружия.

сегодня, 15:10
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что его страна не будет поставлять никакие системы вооружений для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на израильское информационное издание Jerusalem Post.

Израиль отказал Украине в снабжении оружием, но хочет принять участие в разработке системы раннего предупреждения

Министр обороны Израиля Бенни Ганц. Фото с октрытых источников

По словам Бенни Ганца, официальная позиция Израиля относительно Украины не изменилась, поставки оружия не будет, но чиновник сообщил, что его страна согласна помочь Украине создать систему раннего предупреждения ударов.

"Наша политика в отношении Украины не изменится – мы будем продолжать ее поддерживать, но мы не будем предоставлять оружие. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения", – сказал Министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Такое заявление прозвучало на брифинге послов стран Европейского союза. Перед этим украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто заявил, что Израиль должен помочь Украине. По словам Кулебы, враг Израиля снабжает России оружием. Украинский чиновник подразумевает Иран и его дроны-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136.

По материалам The New York Times Израиль передает разведывательную информацию об иранских дронах для Украины, используемых армией РФ под названием "Герань-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация планирует заказать у Исламского государства новые дроны-камикадз е Arash-2, которые способны нести более мощный заряд боеголовок, чем Shahed 136.

Также "Комментарии" писали о том, что в России хотели вручить повестку женщине, являющейся гражданкой Израиля.



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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/article-720028
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