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Израиль отложит наземную операцию в Газе: какая причина

По информации СМИ, Израиль не начнет наземную операцию в Газе до окончания визита Байдена

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лишь небольшая вероятность, что Израиль начнет военную наземную операцию в Секторе Газа в ближайшее время. По крайней мере, пока будет продолжаться визит президента США Джо Байдена в страну израильское правительство не решится на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

Израиль отложит наземную операцию в Газе: какая причина

Израиль. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что появляется "все больше признаков" того, что операция Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.


В сети уже появились кадры прибытия Джо Байдена в Израиль. Ожидается, что в ходе своего визита глава Белого дома встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, которое началось с нападения ХАМАС на Израиль, продолжается. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/israel-gaza-news-heute-usa-versetzen-soldaten-offenbar-in-einsatzbereitschaft-a-b5477cc3-edef-430a-823d-62a2c91df4d9
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