Израиль отложит наземную операцию в Газе: какая причина

Лишь небольшая вероятность, что Израиль начнет военную наземную операцию в Секторе Газа в ближайшее время. По крайней мере, пока будет продолжаться визит президента США Джо Байдена в страну израильское правительство не решится на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

Израиль. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что появляется "все больше признаков" того, что операция Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.

В сети уже появились кадры прибытия Джо Байдена в Израиль. Ожидается, что в ходе своего визита глава Белого дома встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, которое началось с нападения ХАМАС на Израиль, продолжается. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.