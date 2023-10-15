Почему план РФ на Ближнем Востоке провалился – какой сценарий дальнейшего развития событий

Идет вторая неделя с нападения ХАМАС на Израиль. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

За нападением на Израиль стоят Россия и Иран

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж уверен, что ХАМАС долго готовил операцию и сумел обмануть израильскую разведку (Моссад). Та, по мнению эксперта, просчиталась в том, что готовится именно стратегическая, а не тактическая операция.

так и этой организации в целом ЦАХАЛ уже взяла под контроль все территории, ранее захваченные террористами. И сейчас идет активная работа по Сектору Газа. Пока наносятся ракетно-бомбовые удары, но готовится и наземная операция", – отмечает генерал. "Похоже, имела место дезинформация с помощью агентуры. Моссад явно проиграл, как и израильское руководство, которое недооценило угроз, а также данных со стороны союзников, что ХАМАС явно что-то затевает. При этом Израиль достаточно быстро собрался – и начал решительные действия по уничтожению как лидеров ХАМАС

По его мнению, за нападением на Израиль стоят Россия и Иран. Именно СССР создавал в свое время ХАМАС и Хезболлу, спонсирование и управление которыми потом перешло к РФ и частично к Ирану, напоминает эксперт. Обе эти страны новой оси зла надеялись, что удастся втянуть в конфликт как можно больше стран, что запылает весь Ближний Восток. Чтобы воплотилась в жизнь давно вынашиваемая Кремлем идея о противостоянии Запада и его союзников (фактически США, страны НАТО и партнеров, включая Израиль) в большую войну против исламского мира.

"Но этого не удалось, – констатирует Николай Маломуж. – И благодаря эффективной работе ЦАХАЛ, и благодаря активизации дипломатов – американских, европейских – которые массово поехали на Ближний Восток. И убеждают что Израиль, что страны того же арабского мира – не дать огню противостояния выплеснуться за пределы того же Сектора Газа".

Россия, уверен генерал, надеялась перетянуть на себя одеяло. Провести заседание Лиги арабских государств, создав общий фронт против Израиля, после чего выйти с предложением мира. Мол, РФ сумеет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, а Запад пусть взамен откажется от помощи Украине.

Дав понять, что Ирану лучше не рыпаться. Ну, а Россия и так не способна воевать на два фронта, хоть не прекратит пытаться разжигать различные конфликты с помощью своих прокси. Надеясь, что общая хаотизация снизит поддержку Украины со стороны Запада". "Но план провалился. Думаю, в США и Европе прекрасно понимают, кто разжигал этот конфликт и с какими планами. Процесс урегулирования будет труден, но, скорее всего, удастся избежать глобального противостояния, – прогнозирует экс-глава Внешней разведки. – США и Британия для стабилизации ситуации ввели авианосцы в восточное Средиземноморье

Противостояние переходит уже на другой уровень

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким комментарием:

Он мобилизовал резервистов, подготовил необходимые силы и средства, заручился международной поддержкой. И готовится, по крайней мере, риторически, нанести такой удар по Сектору Газа, который уничтожит ХАМАС. У меня есть сомнения, что это удастся. Но я понимаю, что такой удар нанести израильтяне могут. И что это приведет к жертвам среди мирного палестинского населения, возможно, также, среди заложников, которых хамасовцы захватили". "Ситуация на Ближнем Востоке остается динамичной и непредсказуемой. Уже понятно, что Израиль пришел в себя после первого шока, который он получил в результате атаки боевиков ХАМАС 7 октября

В свою очередь, ХАМАС на данный момент не способен нанести серьезный ущерб Израилю. Тот восстановил не только свою территориальную целостность и периметр госграницы, но и пытается наносить точечные удары по руководству ХАМАС, политическая часть которого находится за пределами Сектора Газа, отмечает Евгений Магда.

По мнению эксперта, вряд ли Израилю удастся избежать продолжения операции против Сектора Газа, контролируемого ХАМАС.

то фактически гарантирует его отставку с поста премьера, но уже после завершения боевых действий". "У Израиля достаточно политического опыта, чтобы не реагировать (по крайней мере, определенное время) на критику со стороны мирового сообщества касательно значительного количества жертв среди гражданских, – поясняет Евгений Магда. – При этом, Израилем продолжает управлять Биньямину Нетаньяху, хоть, согласно опросам, более 80% жителей страны возлагают именно на него ответственность за трагедию 7 октября , ч

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