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Израиль отреагировал на удар по больнице в секторе Газа: озвучил доказательства

Израиль отрицает причастность к ракетному удару по больнице в Секторе Газа и обнародовал доказательства.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари дал пресс-конференцию по трагедии в Секторе Газы, где в больницу попала ракета и по предварительной информации убила более 500 человек. В своем выступлении Хагари приводит аргументы, что обвинения в сторону Израиля безосновательны.

Израиль отреагировал на удар по больнице в секторе Газа: озвучил доказательства

Спикер армии Израиля Даниэль Хагари. Фото: Гил Коэн-Маген/AFP/Getty Images


Во время выступления Даниэль Хагари призвал не распространять СМИ ложь ХАМАС и ждать выводов о проверке достоверной информации. Именно поэтому, по словам спикера ЦАХАЛа, Израиль изучал инцидент более 5 часов, чтобы проанализировать всю ситуацию.

"Этот инцидент показывает, как обвинения по этому делу, фальшивые и безосновательные, предъявленные террористами против Израиля, могут распространяться и разжигать напряжение в регионе", — заявил Хагари.

Во время брифинга Даниэль Хагари озвучил три основных доказательства непричастности Израиля к удару по больнице в Секторе Газа:

  • подтвердили, что не были запущены ракеты в этот регион со стороны ЦАХАЛа;
  • радарная система отследила движение ракет боевиков ХАМАС в Секторе Газа;
  • разведанные о боевиках, которые говорят, что попали в больницу.

Даниэль Хагари заявил, что согласно анализу израильской армии ЦАХАЛ не запускал ракет по больнице, а радарная система зафиксировала пуски ракет со стороны ХАМАС, которые были выпущены непосредственно возле больницы.

"Есть два независимых видео, которые показывают неудачу запуска ракеты и продолжения полета ракеты к земле в секторе Газа, падающей на территории больницы", – утверждает пресс-секретарь армии Израиля.

Еще одним доказательством Хагари называет разведданные Израиля, перехватившие разговор боевиков. В нем члены ХАМАС говорят, что ракета дала осечку и попала в больницу.

"Существование ракетного топлива вызвало больший взрыв, чем сама боеголовка. И это повлекло повреждения, взрывы, которые мы видим", — подытожил Даниэль Хагари и добавил, что Израиль должен выиграть эту "информационную войну доказательствами, а не лживыми заявлениями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что террористическая группировка Хезболла объявила "день беспрецедентного гнева" для Израиля.

Также "Комментарии" писали о США, которые планировали взорвать в Израиле более 500 ядерных бомб.



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Источник: https://www.theguardian.com/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:25

Такі руйнування і жертви могла спричинити тільки військова ракета, а ні ракета ручного складання. Цей терористичний акт ізраїльського нацизму можна порівняти зі знищенням театру у Маріуполі. Не здатні впоратись з героїчною боротьбою окупованих палестинців за свободу, юдейський фашизм перекладає свою злобу на мирне населення. Всі корумповані мовчать бо в світі діють стандарти коли юдеям можна будь-який геноцид. Україна знає як її розікрали і зруйнували юдеї яким вона повірила.


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