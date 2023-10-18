Израиль отреагировал на удар по больнице в секторе Газа: озвучил доказательства

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Slava Kot
Пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари дал пресс-конференцию по трагедии в Секторе Газы, где в больницу попала ракета и по предварительной информации убила более 500 человек. В своем выступлении Хагари приводит аргументы, что обвинения в сторону Израиля безосновательны.
Спикер армии Израиля Даниэль Хагари. Фото: Гил Коэн-Маген/AFP/Getty Images
Во время выступления Даниэль Хагари призвал не распространять СМИ ложь ХАМАС и ждать выводов о проверке достоверной информации. Именно поэтому, по словам спикера ЦАХАЛа, Израиль изучал инцидент более 5 часов, чтобы проанализировать всю ситуацию.
Во время брифинга Даниэль Хагари озвучил три основных доказательства непричастности Израиля к удару по больнице в Секторе Газа:
Даниэль Хагари заявил, что согласно анализу израильской армии ЦАХАЛ не запускал ракет по больнице, а радарная система зафиксировала пуски ракет со стороны ХАМАС, которые были выпущены непосредственно возле больницы.
Еще одним доказательством Хагари называет разведданные Израиля, перехватившие разговор боевиков. В нем члены ХАМАС говорят, что ракета дала осечку и попала в больницу.
Hamas terrorists in their own voices:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 18, 2023
Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023 pic.twitter.com/PUUuqE2Imu
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что террористическая группировка Хезболла объявила "день беспрецедентного гнева" для Израиля.
Также "Комментарии" писали о США, которые планировали взорвать в Израиле более 500 ядерных бомб.
Обсуждения
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сегодня, 10:25
Такі руйнування і жертви могла спричинити тільки військова ракета, а ні ракета ручного складання. Цей терористичний акт ізраїльського нацизму можна порівняти зі знищенням театру у Маріуполі. Не здатні впоратись з героїчною боротьбою окупованих палестинців за свободу, юдейський фашизм перекладає свою злобу на мирне населення. Всі корумповані мовчать бо в світі діють стандарти коли юдеям можна будь-який геноцид. Україна знає як її розікрали і зруйнували юдеї яким вона повірила.