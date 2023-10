Израиль отреагировал на удар по больнице в секторе Газа: озвучил доказательства

Пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари дал пресс-конференцию по трагедии в Секторе Газы, где в больницу попала ракета и по предварительной информации убила более 500 человек. В своем выступлении Хагари приводит аргументы, что обвинения в сторону Израиля безосновательны.



Спикер армии Израиля Даниэль Хагари. Фото: Гил Коэн-Маген/AFP/Getty Images

Во время выступления Даниэль Хагари призвал не распространять СМИ ложь ХАМАС и ждать выводов о проверке достоверной информации. Именно поэтому, по словам спикера ЦАХАЛа, Израиль изучал инцидент более 5 часов, чтобы проанализировать всю ситуацию.

"Этот инцидент показывает, как обвинения по этому делу, фальшивые и безосновательные, предъявленные террористами против Израиля, могут распространяться и разжигать напряжение в регионе", — заявил Хагари.

Во время брифинга Даниэль Хагари озвучил три основных доказательства непричастности Израиля к удару по больнице в Секторе Газа:

Даниэль Хагари заявил, что согласно анализу израильской армии ЦАХАЛ не запускал ракет по больнице, а радарная система зафиксировала пуски ракет со стороны ХАМАС, которые были выпущены непосредственно возле больницы.

"Есть два независимых видео, которые показывают неудачу запуска ракеты и продолжения полета ракеты к земле в секторе Газа, падающей на территории больницы", – утверждает пресс-секретарь армии Израиля.

Еще одним доказательством Хагари называет разведданные Израиля, перехватившие разговор боевиков. В нем члены ХАМАС говорят, что ракета дала осечку и попала в больницу.

Hamas terrorists in their own voices:



Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023 pic.twitter.com/PUUuqE2Imu