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Израиль ответит на удар Ирана: в США рассказали, что это может быть

По информации NBC News, США ожидают от Израиля один из менее агрессивных вариантов ответа Ирану

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американские чиновники допускают, что ответ Израиля на массированный удар иранских военных будет ограниченным по масштабам и может включать атаки за пределами Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

Израиль ответит на удар Ирана: в США рассказали, что это может быть

Израиль ответит на удар Ирана. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, неназванные американские официальные лица рассказали изданию, что до атаки Ирана потенциальные ответные меры Израиля варьировались от отсутствия военных действий до ударов по иранской территории. Источник "NBC News" отметил, что, поскольку атака Ирана не привела к гибели израильтян или масштабным разрушениям, то Израиль может ответить одним из своих менее агрессивных вариантов — ударами за пределами Ирана.                                                                 

Три американских чиновника уточнили, что в число таких вариантов может входить нанесение ударов по территории Сирии, но не по высокопоставленным генералам Ирана, а по грузам или хранилищам с современными деталями ракет, оружием или компонентами, которые отправляются из Ирана к "Хезболле".

При этом источники журналистов уточнили, что США не будут участвовать в ответе Ирану. Собеседники "NBC News" ожидают, что израильские власти будут заранее делиться своими планами.                                                             

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Источник: https://www.nbcnews.com/news/world/us-officials-expect-israeli-response-iran-strikes-will-limited-rcna147949
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