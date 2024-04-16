Что показала иранская атака на Израиль: есть ли риски усугубления конфликта

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Кравцев Сергей
Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе, поставила Ближний Восток, а возможно не только его, на грань новой войны. Израиль собственно и называет происшедшее объявлением войны, обещает ответ, но пока его не дал. Вероятно, потому, что и сбить (в том числе с помощью союзников) удалось почти все ракеты и дроны, а также – потому что те же США (главный партнер Израиля) призывают к деэскалации, как минимум – не бить по территории Ирана. Аналогичной позиции придерживаются европейские партнеры Еврейского государства. В Украине же то, что США, Британия и Франция помогали сбивать летевшие на Израиль иранские ракеты и дроны, но не помогают так же Украине отбивать российские удары, вызывает, мягко говоря, недоумение. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" размышлениями по поводу того, что продемонстрировала иранская атака на Израиль и последующая реакция на нее.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен – несвоевременная и недостаточная военная помощь Украине в отражении военной агрессии России увеличивает риски для безопасности международной системы в целом.
Впрочем, продолжает он, пока конфликт на Ближнем Востоке носит контролируемый характер.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:
По словам эксперта, пока нет акцентированного, жесткого ответа, Иран, Россия и прочие авторитарные режимы будут действовать в том же ключе. Потому что слабость провоцирует агрессию.
Он не сомневается, что Израиль готов ответить. Но пока не ясно, насколько жестко. И где именно – по самому Ирану или его марионетками типа Хезболлы в Ливане.
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