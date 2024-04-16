Что показала иранская атака на Израиль: есть ли риски усугубления конфликта

Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе, поставила Ближний Восток, а возможно не только его, на грань новой войны. Израиль собственно и называет происшедшее объявлением войны, обещает ответ, но пока его не дал. Вероятно, потому, что и сбить (в том числе с помощью союзников) удалось почти все ракеты и дроны, а также – потому что те же США (главный партнер Израиля) призывают к деэскалации, как минимум – не бить по территории Ирана. Аналогичной позиции придерживаются европейские партнеры Еврейского государства. В Украине же то, что США, Британия и Франция помогали сбивать летевшие на Израиль иранские ракеты и дроны, но не помогают так же Украине отбивать российские удары, вызывает, мягко говоря, недоумение. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" размышлениями по поводу того, что продемонстрировала иранская атака на Израиль и последующая реакция на нее.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Пока конфликт на Ближнем Востоке носит контролируемый характер

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен – несвоевременная и недостаточная военная помощь Украине в отражении военной агрессии России увеличивает риски для безопасности международной системы в целом.

"Вспыхивают старые, обнажаются новые конфликты. Тем более – в год выборов в США, когда этот фактор традиционно добавляет нестабильности международной безопасности. Так было в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. Сейчас мы видим отчасти повторение", – считает эксперт.

Впрочем, продолжает он, пока конфликт на Ближнем Востоке носит контролируемый характер.

и насколько серьезным тот будет (если будет). Нетаньяху в политическом смысле выгодно отвлечение от сложной для него внутренней ситуации – на внешнюю. Соответственно, риски дальнейшей эскалации достаточно высоки", – прогнозирует Максим Яли. "Всё будет зависеть от того, пойдет ли израильский премьер Нетаньяху на ответный удар ( от которого его отговаривает Запад

Слабость провоцирует агрессию

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

Сбивали США, Франция, Великобритания, Иордания, добивал то, что долетело, сам Израиль. Но следует понимать, что при следующей атаки (а она точно будет рано или поздно), коэффициент сбития вражеских ракет и беспилотниов может быть не 97% (как в ночь на 14 апреля), а ниже. Со всеми вытекающими...". "Запад показал свою слабость. И в том, как "защитил" Украину. И в том, как сдерживает праведное желание Израиля ответить Ирану. А слабость провоцирует дальнейшую агрессию. Да, Запад и некоторые соседние с Израилем страны смогли сбить почти 100% всего, что запустил Иран и его сателлиты. Но это была общая работа

По словам эксперта, пока нет акцентированного, жесткого ответа, Иран, Россия и прочие авторитарные режимы будут действовать в том же ключе. Потому что слабость провоцирует агрессию.

"Сегодня иранская делегация посетила в РФ производство ракет С-300 и С-400. Скорее всего, скоро Иран переймет какие-то технологии, – считает Иван Ступак.

Он не сомневается, что Израиль готов ответить. Но пока не ясно, насколько жестко. И где именно – по самому Ирану или его марионетками типа Хезболлы в Ливане.

"Но, если ответа не будет, причем ответа мощного, то рано или поздно мы получим новую горячую точку, а то и точки — и на Ближнем Востоке, и где-то еще", – предупреждает эксперт.

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