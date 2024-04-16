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Что показала иранская атака на Израиль: есть ли риски усугубления конфликта

Недостаточная военная помощь Украине в отражении военной агрессии России становится причиной того, что вспыхивают старые и обнажаются новые конфликты

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе, поставила Ближний Восток, а возможно не только его, на грань новой войны. Израиль собственно и называет происшедшее объявлением войныобещает ответ, но пока его не дал. Вероятно, потому, что и сбить (в том числе с помощью союзников) удалось почти все ракеты и дроны, а также – потому что те же США (главный партнер Израиля) призывают к деэскалации, как минимум – не бить по территории ИранаАналогичной позиции придерживаются европейские партнеры Еврейского государства. В Украине же то, что США, Британия и Франция помогали сбивать летевшие на Израиль иранские ракеты и дроны, но не помогают так же Украине отбивать российские удары, вызывает, мягко говоря, недоумениеЭксперты поделились с порталом "Комментарии" размышлениями по поводу того, что продемонстрировала иранская атака на Израиль и последующая реакция на нее.

Что показала иранская атака на Израиль: есть ли риски усугубления конфликта

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Пока конфликт на Ближнем Востоке носит контролируемый характер

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен – несвоевременная и недостаточная военная помощь Украине в отражении военной агрессии России увеличивает риски для безопасности международной системы в целом.

"Вспыхивают старые, обнажаются новые конфликты. Тем более – в год выборов в США, когда этот фактор традиционно добавляет нестабильности международной безопасности. Так было в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. Сейчас мы видим отчасти повторение", – считает эксперт.

Впрочем, продолжает он, пока конфликт на Ближнем Востоке носит контролируемый характер.

"Всё будет зависеть от того, пойдет ли израильский премьер Нетаньяху на ответный удар (от которого его отговаривает Запади насколько серьезным тот будет (если будет). Нетаньяху в политическом смысле выгодно отвлечение от сложной для него внутренней ситуации – на внешнюю. Соответственно, риски дальнейшей эскалации достаточно высоки", – прогнозирует Максим Яли.

Слабость провоцирует агрессию

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Запад показал свою слабость. И в том, как "защитил" Украину. И в том, как сдерживает праведное желание Израиля ответить Ирану. А слабость провоцирует дальнейшую агрессию. Да, Запад и некоторые соседние с Израилем страны смогли сбить почти 100% всего, что запустил Иран и его сателлиты. Но это была общая работаСбивали США, Франция, Великобритания, Иордания, добивал то, что долетело, сам Израиль. Но следует понимать, что при следующей атаки (а она точно будет рано или поздно), коэффициент сбития вражеских ракет и беспилотниов может быть не 97% (как в ночь на 14 апреля), а ниже. Со всеми вытекающими...".

По словам эксперта, пока нет акцентированного, жесткого ответа, Иран, Россия и прочие авторитарные режимы будут действовать в том же ключе. Потому что слабость провоцирует агрессию.

"Сегодня иранская делегация посетила в РФ производство ракет С-300 и С-400. Скорее всего, скоро Иран переймет какие-то технологии, – считает Иван Ступак.

Он не сомневается, что Израиль готов ответить. Но пока не ясно, насколько жестко. И где именно – по самому Ирану или его марионетками типа Хезболлы в Ливане.

"Но, если ответа не будет, причем ответа мощного, то рано или поздно мы получим новую горячую точку, а то и точки — и на Ближнем Востоке, и где-то еще", – предупреждает эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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