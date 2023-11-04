Израиль пересмотрел свой план по ХАМАСу: в США рассказали, что изменилось

В администрации президента США заявляют, что Израиль "значительно усовершенствовал" свой первоначальный военный план войны против ХАМАСа после переговоров с Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Отмечается, что высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена во время телефонного разговора с журналистами на условиях анонимности заявил, что Израиль после переговоров с США "значительно усовершенствовал" первоначальный план.

"Они значительно усовершенствовали то, что изначально было их планом", — сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждает ли Вашингтон с Израилем растущее количество жертв среди гражданского населения, высокопоставленный чиновник настаивает на том, что США "задают сложные вопросы, постоянно спрашивают и добиваются ясности относительно целей, которых они стремятся достичь".

Высокопоставленный чиновник также заявил, что призыв к прекращению огня после наступления ХАМАСа 7 октября не был бы правильной политикой для США.

Прекращение огня "зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности и не произойдет ли чего-то подобного снова", — говорит чиновник.

С другой стороны, "пауза" позволила бы обеспечить безопасный проход гражданских лиц и увеличить поток помощи в Газу.

Вместе с тем, ЦАХАЛ в субботу утром сообщил, что наземная операция в Секторе Газы продолжается, а израильские войска "убили десятки террористов и уничтожили террористическую инфраструктуру ХАМАСа".

Читайте также на портале "Комментарии" — четыре недели продолжается война Израиля с ХАМАС. Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила об окружении сектора Газы и намерении начать выдавливание и уничтожение засевших там террористов-хамасовцев. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что будут повторять атаки, подобной той, что произошла 7 октября, пока не уничтожат Израиль. Россия явно подыгрывает ХАМАС. А США, стоящие на стороне Израиля, пытаются предотвратить еще большую эскалацию. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" выводами о происходящем на Ближнем Востоке на данный момент.



